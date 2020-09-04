加利3月早被抓「當一般海關查緝」　陳時中：加強關務聯繫通報

▲陳時中出席身障福利機構及團體秋節產品聯合推廣活動記者會。（圖／記者張凱喨攝）

記者洪巧藍／台北報導

口罩國家隊「加利科技」涉嫌進口337萬陸製口罩，改標後與台灣製口罩混裝販賣，然而該業者為累犯，早於3月已經有違規，當時為何未追蹤、公布？衛福部長陳時中今（4）日表示，那時候主要是關務處理，調查、退運也罰錢，並未和指揮中心通報，就當成一般海關查緝來做，不過陳也承諾，與關務相關聯繫會再加強。

「加利科技有限公司」進口337萬陸製口罩混充實名制口罩，流通於新北市三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門等10個行政區與宜蘭縣，以及少數分配於台北市藥局，已經被要求停工，並於今日起進行換貨。且陳時中昨透露，這家工廠3月被查過一次，當時處以罰款、相關貨品銷毀，這次累犯不應該，且還有其他家異常調查中。

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針對先前違法為何未追蹤或者公布，陳時中今（4）日出席身障福利機構及團體秋節產品聯合推廣活動記者會受訪表示，那個時候主要是關務處理，進行相關調查、退運也罰錢，並未和指揮中心通報，就當成一般海關查緝來做，目的是阻絕於境外。不過，此次事件爆發之後，相關聯繫會加強。

加利負責人也強調其口罩品質絕對沒有黑心，陳時中則說，非法的東西不用再檢測，「大家都違法在先、檢測在後，社會整個就亂了」。陳強調，這已經不是品質問題，是完全不合法，不合整個規範，也破壞了口罩國家對的信心，對人民基本防疫心理造成恐慌，都是非常不對的事情，大家努力這麼久，這幾個月大家怎麼在弄的，犯法在先又說五四三，這樣怎麼對。