台灣商務人士9月能入境日本　華航東京增班、再增大阪等3航點

▲9月起台灣、日本開放商務人士入境。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

日本政府1日宣布將開放台灣商務人士入境。華航今（2）日指出，配合各國邊境限制及防疫政策，持續檢視旅運需求，9月起東北亞航線新增大阪、福岡以及名古屋等航點，其中東京成田與首爾仁川同步增加班次。

全球疫情期間，配合各國邊境限制及防疫政策，華航持續檢視旅運需求，自9月起東北亞航線新增大阪、福岡以及名古屋等航點，其中東京成田與首爾仁川同步增加班次；10月份起東南亞航線，包含曼谷、新加坡、檳城、吉隆坡、胡志明市、河內、馬尼拉、金邊及仰光等航點均增加航班；台北（桃園）往返雅加達提供每日一班載客服務。

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▲華航10月起北美、東南亞及日韓航線增加載客航班服務。（圖／華航提供）

北美航線包括洛杉磯、舊金山、溫哥華、紐約亦配合旅運需求部分航點規劃增班；歐洲航線則提供阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦等航點服務；大洋洲航線如雪梨、墨爾本、布里斯本及奧克蘭等與兩岸航線如香港、上海浦東、北京、廈門及成都等航點皆有客運航班飛航。

外交部指出，自從日本政府於7月22日宣布與我國協商境管鬆綁事宜後，雙方即展開緊密洽商，順利達成共識。日方此次開放僅限商務目的對象，其入境措施要點如下：

1、我國商務人士提出應聘證明或邀請函向日本台灣交流協會申請簽證。

2、提出登機前72小時內採檢的PCR檢驗陰性證明，抵達日本後在機場接受PCR採檢。

3、入境日本後在自宅或指定機構隔離14天。

以上日方措施將於9月內啓動，實施日期及申請辦法，日本台灣交流協會將另於網頁公告。

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