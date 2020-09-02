護照改版後華航改塗裝最新進度曝　已提數個加強「台灣意象」方案

▲華航LOGO頻遭國際誤認為中國飛機。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

行政院2日召開記者會，公布新版護照封面，將「REPUBLIC OF CHINA」改為環繞國徽，同時放大「TAIWAN」字樣。繼護照改版後，先前因名稱有China頻被誤以為是中國飛機的華航改塗裝新進度也曝光，航發會表示，華航已提數個加強台灣意象之方案，若有確定內容會向外說明。

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▲行政院公布新版護照外觀設計。（圖／記者屠惠剛攝）

華航在新冠肺炎疫情期間擔任口罩國家隊，到各國發送防疫物資，但卻因名稱有China被誤以為是中國飛機，引發外界討論華航正名議題。交通部長林佳龍先前則指示華航進行更改飛機塗裝工作，以添加符號或標示等方式，讓外界清楚了解華航是來自台灣，預計明年中就能呈現在飛機上。

林佳龍今受訪指出，目前航發會有成立一個有關於華航新識別系統小組，華航也還在進行當中，如果設計有進度就會對外報告。

航發會董事長王國材則表示，航發會組專案小組已開過二次會議，現持續加速討論中，華航已提數個加強台灣意象之方案，若有確定內容會向外說明。華航也說，目前仍在討論中。

▲護照改版後，華航飛機塗裝樣式也將增加台灣意象。（圖／華航提供）

根據交通部先前規劃，華航塗裝優化工作預計規劃階段需4個月，遴選設計廠商及產出台灣意象共識；設計階段需6個月，廠商提案及設計定稿；工程準備階段需2個月，產出工程圖及完成備料作業；彩繪階段需0.5個月，進行實際噴漆作業，推算約明年中就可在華航機上看到有台灣意象的標誌。

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