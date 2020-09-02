　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

護照改版後華航改塗裝最新進度曝　已提數個加強「台灣意象」方案

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼華航在松山機場的LOGO，華航的飛機停在松山機場的停機坪上，華航的China AirLines的英文字樣,掀起近日的改名正名。（圖／記者呂佳賢攝）

▲華航LOGO頻遭國際誤認為中國飛機。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

行政院2日召開記者會，公布新版護照封面，將「REPUBLIC OF CHINA」改為環繞國徽，同時放大「TAIWAN」字樣。繼護照改版後，先前因名稱有China頻被誤以為是中國飛機的華航改塗裝新進度也曝光，航發會表示，華航已提數個加強台灣意象之方案，若有確定內容會向外說明。

▲▼行政院新版護照記者會 外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

請繼續往下閱讀...

▲行政院公布新版護照外觀設計。（圖／記者屠惠剛攝）

華航在新冠肺炎疫情期間擔任口罩國家隊，到各國發送防疫物資，但卻因名稱有China被誤以為是中國飛機，引發外界討論華航正名議題。交通部長林佳龍先前則指示華航進行更改飛機塗裝工作，以添加符號或標示等方式，讓外界清楚了解華航是來自台灣，預計明年中就能呈現在飛機上。

林佳龍今受訪指出，目前航發會有成立一個有關於華航新識別系統小組，華航也還在進行當中，如果設計有進度就會對外報告。

航發會董事長王國材則表示，航發會組專案小組已開過二次會議，現持續加速討論中，華航已提數個加強台灣意象之方案，若有確定內容會向外說明。華航也說，目前仍在討論中。

▲▼華航。（圖／華航提供）

▲護照改版後，華航飛機塗裝樣式也將增加台灣意象。（圖／華航提供）

根據交通部先前規劃，華航塗裝優化工作預計規劃階段需4個月，遴選設計廠商及產出台灣意象共識；設計階段需6個月，廠商提案及設計定稿；工程準備階段需2個月，產出工程圖及完成備料作業；彩繪階段需0.5個月，進行實際噴漆作業，推算約明年中就可在華航機上看到有台灣意象的標誌。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
嫁了才知夫是狼！淫保全靠老招「追到19歲嫩妻」4個月婚姻生變
館長最新病況曝！「神經被煮熟」子彈穿出手肘：右手4指無知覺
有證據才認罪！警曝「保全李宗瑞」專拐未成年少女原因
搶先羅志祥復出？愷樂神隱近5月「新作品曝光」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

培育女科學家　中山大學「氣膠培訓營」高中生啟發PM2.5素養

到27家電商買文旦抽農遊券！還有機會獲一年份台灣有機好米

疫情充分授權、美豬不准食藥署說　陳時中重申：這題「唯我是問」

快訊／午後雨彈襲！南高屏等5縣市大雨特報　防雷擊強陣風

中衛「防疫新生活紀念包」明開賣！收納袋＋超炫玩色口罩5片149元

「迪化街賣乾貨」美豬示範市場遭質疑　陳時中：那只是第一站

台灣豬禁用萊克多巴胺　陳時中：弄得跟美豬一樣難吃沒道理

登GQ被讚聲望高...想選台北市長？陳時中「仍搖頭」：現在腦中被美豬塞滿滿

爆施壓部立醫院背書美豬牛　陳時中未否認：公務單位本有義務幫忙

國內新冠肺炎累積489案　11人還在住院「2人嚴重肺炎」

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

不聽話就電妳！套項圈囚禁少女　羅嫌被押送警局：我跟她道過歉

培育女科學家　中山大學「氣膠培訓營」高中生啟發PM2.5素養

到27家電商買文旦抽農遊券！還有機會獲一年份台灣有機好米

疫情充分授權、美豬不准食藥署說　陳時中重申：這題「唯我是問」

快訊／午後雨彈襲！南高屏等5縣市大雨特報　防雷擊強陣風

中衛「防疫新生活紀念包」明開賣！收納袋＋超炫玩色口罩5片149元

「迪化街賣乾貨」美豬示範市場遭質疑　陳時中：那只是第一站

台灣豬禁用萊克多巴胺　陳時中：弄得跟美豬一樣難吃沒道理

登GQ被讚聲望高...想選台北市長？陳時中「仍搖頭」：現在腦中被美豬塞滿滿

爆施壓部立醫院背書美豬牛　陳時中未否認：公務單位本有義務幫忙

國內新冠肺炎累積489案　11人還在住院「2人嚴重肺炎」

2020台灣設計展　新竹獸將現身三大展場兩公里展區

登機、落地都篩檢　捷克團「最高規格防疫」三採結果出爐

酥香鴨腿多到快滿出來！台南80元佛系燒臘　還能免費加飯、喝飲料

培育女科學家　中山大學「氣膠培訓營」高中生啟發PM2.5素養

熱錢淹腳目！天龍國14筆巷弄豪宅　半年成交累計23.3億

肚子咕嚕聲！1歲妹變醫生「幫胖橘聽診」 　處方箋：罐罐吃7天

松菸槍擊案槍手毆打監獄管理員遭判刑　虔心修佛不知被通緝

新疆宣佈戶外景區全面開放！　恢復正常生產生活秩序

5招「整形級」修容技巧讓你秒變小V臉！選對眉型、腮紅就有效

到27家電商買文旦抽農遊券！還有機會獲一年份台灣有機好米

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

生活熱門新聞

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

雙颱很猛！　海神將快速增強「可能會太大太強」

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

屁孩嗆館長妻會被處理！能仁家商回應

即／太平洋雙颱！第10號海神生成

普渡拜地基主！媽擲筊10分鐘沒結果　他一問關鍵：聖筊

海神颱風大轉彎　甩雨北台時間點出爐

澎湖民宿老闆偷拍美背妹　她一看氣炸

期許老婆有上進心　自私尪列清單遭砲翻

高嘉瑜探望獻唱　館長表情逐漸母湯

女孩第一次征服百岳被同伴丟下

快訊／台灣輸出病例+2　境外移入+1

最關鍵！他揭高雄少女神閨蜜2事蹟

PTT大神接龍「拼上最後一塊拼圖」

更多熱門

相關新聞

蔡英文談新護照：其實很清楚了 我們就是台灣人

蔡英文談新護照：其實很清楚了 我們就是台灣人

行政院2日公布新版護照封面，放大「TAIWAN」字樣，而「REPUBLIC OF CHINA」則改為環繞國徽。對此，總統蔡英文表示，「拿到護照，我們其實就很清楚了，我們就是台灣人啦！」

華航東京增班、再增大阪等3航點

華航東京增班、再增大阪等3航點

國民黨不滿新護照　批民進黨執政格局狹隘

國民黨不滿新護照　批民進黨執政格局狹隘

不滿新護照「車輪」　王婉諭盼：放台灣圖騰

不滿新護照「車輪」　王婉諭盼：放台灣圖騰

新版護照保留國徽　時力：無法接受將提修法

新版護照保留國徽　時力：無法接受將提修法

關鍵字：

護照華航護照改版華航正名華航塗裝交通部航發會

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

高雄少女案　全台出動200警力

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

囚禁少女66小時！羅嫌傳自招「隔衣磨蹭」

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

女兒偷看電視險被抓　牠拍桌提醒

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

15歲小小彬升高中了！

台61線工程車遭撞！駕駛頭身分離屍塊噴飛

獨／「保全李宗瑞」性侵2少女要坐牢了！

更多

最夯影音

更多
高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄
狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面