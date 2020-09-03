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日籍攝影記者疑「拍反送中」被消失！8/31起臉書無更新

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▲▼美參議院通過法案「保護爭民主」：禁止出口美制裝備給港警　。（圖／路透）

▲日媒報導，有名日籍自由媒體人疑似遭到港警逮捕。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京3日專電

日本媒體快訊報導，一名在香港的日籍男攝影記者疑似遭香港警方逮捕，日本駐香港總領事館人員正在查證消息是否屬實。這名日籍男子曾拍攝港人反港府的示威活動照片。

「產經新聞」電子版報導，這名日籍男子自2016年起住在香港，是一名自由媒體人，去年起他在香港民眾反送中示威活動的現場拍攝照片和影片。

8月31日香港特區九龍地區有港人抗議警察的活動，至少有15人被依涉嫌違法集結被逮捕。這名日籍男子的臉書（Facebook）上傳留言，從8月31日後就沒再更新了。

報導說，2019年11月有群眾在香港理工大學附近抗議香港政府的示威活動時，一名到香港觀光的21歲東京農業大學男學生遭港警逮捕，後來被釋放。2019年8月31日一連串抗議港府的示威活動中，一名40多歲日籍男子遭港警逮捕，後來被釋放。

最近日媒相當重視的是之前港警赴日本大報日本經濟新聞社在香港的辦公室搜查。「香港眾志」去年8月在「日本經濟新聞」刊登廣告，呼籲國際社會支持香港民主抗議，聲援反送中。

前香港眾志成員周庭8月10日被港警以涉嫌違反香港特區國家安全法逮捕，後獲准保釋。她獲釋後9月1日首度向警方報到。她說，港警指香港眾志去年在日經新聞刊廣告，涉違反國安法。

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