　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸委會開鍘海峽論壇　禁止在台舉辦視訊會議

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲海峽論壇15日登場。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海峽論壇去年在廈門舉辦，今年預計採視訊搭配現場會議模式舉行。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者陳政錄／台北報導

陸方擴大對台交流的「海峽論壇」今年延到9月中舉行，規劃採視訊搭配現場會議模式，好讓台灣民眾參與。對此，陸委會今天透過政策說明方式，指出政府禁止在台辦理海峽論壇的相關活動，「無論是實體或是視訊錄影」，同時禁止中央機關人員參與、不樂見地方政府與會，民眾若有違反《反滲透法》、「國安五法」情事，主管機關將依法處理。

「海峽論壇」往年都在6月舉行，台灣方面均有近萬人參加，今年第12屆海峽論壇因疫情延後，擬於9月中旬在福建省廈門舉辦，以「擴大民間交流、深化融合發展」為主題，陸方預計由全國政協主席汪洋出面，另據《新新聞》報導，前立法院長王金平將率130多人赴廈門與會，但未獲王金平幕僚證實。

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

對此，陸委會在去年定調海峽論壇是「統戰大會」，禁止中央機關人員參與，不樂見地方政府組團參加後，陸委會副主委兼發言人邱垂正3日在例行記者會上，再次透過政策說明的方式，表達我政府立場。

邱垂正表示，第一，禁止在台辦理海峽論壇的相關活動，「我們不希望我方人士參與視訊。」無論是實體的或是視訊錄影，海峽論壇活動不改統戰本質，陸方不可在台舉辦論壇的分支活動或延續性活動；我地方政府、人民或團體，不得與陸方在台合辦論壇相關活動，不希望我方人是透過視訊參加，或造成任何在台舉辦的事實。

第二，邱垂正說，「我們禁止中央機關人員參加，不樂見我地方政府與會」，呼籲我方民眾及團體，應該注意社會觀感，勿輕易參加。

第三，禁止機構、個人或團體、政黨以任何形式，參加消滅中華民國的「民主協商」、推動「一國兩制台灣方案」的活動。除兩岸條例、人團法、政黨法外，如有涉及違反國安五法及反滲透法情事，主管機關將依法處理。

第四，政府已完成國安五法及反滲透法等修訂，提醒國人交流應遵守兩岸條例及相關法規，避免觸法。國人從事兩岸交流時，不得逕自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，也不得進行任何違法的合作行為或締結聯盟。

邱垂正表示，海峽論壇是共產黨主辦的大型對台統戰平台，歷年藉由活動拉攏、分化台灣，達成其一中原則的政治目的，也宣傳統戰成果，並批判傷害台灣社會。

他強調，對於海峽論壇相關規範，是延續政府政策立場，持續推動進行兩岸人民正常交流往來，是政府既定政策，支持合於規範、秉持對等尊嚴，以及不預設任何前提的兩岸交流。

►我該答應女友嗎？

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

►過期票券復活了　爽換 1.5 倍東森幣

ET快訊
木曜挑戰總統府站哨　蔡英文吐槽：今天憲兵胖一點
陸委會：禁止在台辦海峽論壇　視訊會議也不准
苗栗14歲少女人間蒸發！　父親心急如焚
「混陸製口罩」特徵曝光！流入雙北　明起可至藥局換貨
加利科技買337萬餘片「非醫療用口罩」　改標混充醫療用銷售
LIVE／國家隊口罩混「大陸製」　食藥署說明最新狀況
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

增8倍預算助港人　陸委會：用於就學、就業和生活輔導

仙氣妹「私密部位偷拍照」瘋傳！水杯遭灌精液　24歲航空業男認罪

陸委會開鍘海峽論壇　禁止在台舉辦視訊會議

黎智英恐嚇記者「獲判無罪」　法官：一時衝動...現場響掌聲！

快訊／黎智英恐嚇記者判決結果出爐！ 　3年前嗆「找人搞你」

李嘉誠「24歲長孫女李思德」是第三代接班人？　2年拿下三大董事

陸國新辦證實751條河超警！　汛情「22年以來最嚴重」7千萬人受災

「百人斬」開班教把妹！　博士搶學5招獵艷法：王思聰都沒我厲害

20歲女博士「甜美臉蛋」反差萌！家中三代都開掛…網狂讚：戀愛了

泳池飄來棕色長條物！　男童家長「都有責任」要告：一聽游泳就哭

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

囚禁少女羅嫌媽媽淚崩道歉了 「不知有暗室...沒把兒子教好」

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

「若二胎是女生」陳小春：我不會偏心！　自曝跟Jasper感情好...應采兒笑了

增8倍預算助港人　陸委會：用於就學、就業和生活輔導

仙氣妹「私密部位偷拍照」瘋傳！水杯遭灌精液　24歲航空業男認罪

陸委會開鍘海峽論壇　禁止在台舉辦視訊會議

黎智英恐嚇記者「獲判無罪」　法官：一時衝動...現場響掌聲！

快訊／黎智英恐嚇記者判決結果出爐！ 　3年前嗆「找人搞你」

李嘉誠「24歲長孫女李思德」是第三代接班人？　2年拿下三大董事

陸國新辦證實751條河超警！　汛情「22年以來最嚴重」7千萬人受災

「百人斬」開班教把妹！　博士搶學5招獵艷法：王思聰都沒我厲害

20歲女博士「甜美臉蛋」反差萌！家中三代都開掛…網狂讚：戀愛了

泳池飄來棕色長條物！　男童家長「都有責任」要告：一聽游泳就哭

偽劣口罩再爆！南投藥局賣爛口罩比原廠貴百元…從這來的

安碁資訊8月營收年增29.78%　攜手Team T5拓展海外

日本又一細菌戰部隊名冊曝光　雲南放毒造成20萬人死亡

直擊黑心口罩國家隊基地！加利科技鐵門拉下…告示超諷刺：共體時艱

實名制口罩混陸製　陳時中揭業者累犯！研議口罩「逐片標示 」

平價5G手機指日可待！　高通2021年新系列Snapdragon 4可望成主流

薛之謙火鍋店「餐具被驗出大腸桿菌」　網譙翻：不是初犯！

參加田野調查...男大生八通關古道墜谷亡　屏東大學：痛心不捨

曾說養狗就趕出家門！　媽卻穿「愛犬同款衣」走在街上還炫耀

僑外生工作許可　可直接線上申請、領取電子許可函

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

大陸熱門新聞

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

海邊拍婚紗照4人遭捲走　「新郎緊抱新娘」釀2死1失聯

百人斬開班教把妹！5招獵艷：王思聰都沒我厲害

反送中少女成「浮屍」　港資深法醫：全裸相當古怪可疑

天才女博士清純臉蛋反差萌！家中三代都開掛

爺喊「有老虎」急報案　警見本尊全傻了

遭國防部連嗆發假新聞！陸智庫出面回應了

一拳超人是你？　20歲男狂練健身半年「卻禿了」

22歲網紅遭行刑式割喉慘死　前男友2年後償命

死的全是我親戚！慶生遇餐廳坍塌家破人亡　80歲爺崩潰下跪道歉

華春瑩：中國保人命就是最大人權的表現

台灣新護照　陸批搞小動作

女副校長吃光學生剩飯…同學全看呆

直擊5G黑科技機場！ 「刷臉取票」台胞證也能用！

更多熱門

相關新聞

港媒起底12名偷渡客！大部分有案在身

港媒起底12名偷渡客！大部分有案在身

中國海警日前發出公告指出，廣東海警23日在南海水域截獲一艘快艇，拘捕12名偷渡客，被捕者包括涉嫌協助「我要攬炒」組織呼籲國際制裁中港而違反《港區國安法》的李宇軒，另有部分人是涉及爆炸品等暴力案的「屠龍小隊」成員，他們原擬逃往台灣尋求庇護。

廣東抓潛逃台灣港人　陸委會回應

廣東抓潛逃台灣港人　陸委會回應

愛奇藝淘寶遭禁　陸委會：與ECFA無關

愛奇藝淘寶遭禁　陸委會：與ECFA無關

陸產業去台化？　陸委會諮委示警

陸產業去台化？　陸委會諮委示警

團聚陸配、大明何時返台　陸委會說明

團聚陸配、大明何時返台　陸委會說明

關鍵字：

陸委會海峽論壇兩案邱垂正汪洋

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

聖結石瞞妻運毒！聖嫂嘟嘟驚見千元鈔+白粉裝滿袋

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

快訊／巨石強森確診新冠肺炎！妻女也中鏢

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

菲籍男飛機上性侵鄰座女　判4年

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

館長為網紅發聲挨吳宗憲告　獲判緩刑

15歲小小彬升高中了！

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

國一新營段深夜車禍　2女送醫不治

22歲網美遭砍16刀放血慘死！渣男家屬撂人叫囂

目睹「婆婆騎在老公上」激戰！她崩潰提告

更多

最夯影音

更多
楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ
囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面