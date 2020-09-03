陸委會開鍘海峽論壇　禁止在台舉辦視訊會議

▲海峽論壇去年在廈門舉辦，今年預計採視訊搭配現場會議模式舉行。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者陳政錄／台北報導

陸方擴大對台交流的「海峽論壇」今年延到9月中舉行，規劃採視訊搭配現場會議模式，好讓台灣民眾參與。對此，陸委會今天透過政策說明方式，指出政府禁止在台辦理海峽論壇的相關活動，「無論是實體或是視訊錄影」，同時禁止中央機關人員參與、不樂見地方政府與會，民眾若有違反《反滲透法》、「國安五法」情事，主管機關將依法處理。

「海峽論壇」往年都在6月舉行，台灣方面均有近萬人參加，今年第12屆海峽論壇因疫情延後，擬於9月中旬在福建省廈門舉辦，以「擴大民間交流、深化融合發展」為主題，陸方預計由全國政協主席汪洋出面，另據《新新聞》報導，前立法院長王金平將率130多人赴廈門與會，但未獲王金平幕僚證實。





▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

對此，陸委會在去年定調海峽論壇是「統戰大會」，禁止中央機關人員參與，不樂見地方政府組團參加後，陸委會副主委兼發言人邱垂正3日在例行記者會上，再次透過政策說明的方式，表達我政府立場。

邱垂正表示，第一，禁止在台辦理海峽論壇的相關活動，「我們不希望我方人士參與視訊。」無論是實體的或是視訊錄影，海峽論壇活動不改統戰本質，陸方不可在台舉辦論壇的分支活動或延續性活動；我地方政府、人民或團體，不得與陸方在台合辦論壇相關活動，不希望我方人是透過視訊參加，或造成任何在台舉辦的事實。

第二，邱垂正說，「我們禁止中央機關人員參加，不樂見我地方政府與會」，呼籲我方民眾及團體，應該注意社會觀感，勿輕易參加。

第三，禁止機構、個人或團體、政黨以任何形式，參加消滅中華民國的「民主協商」、推動「一國兩制台灣方案」的活動。除兩岸條例、人團法、政黨法外，如有涉及違反國安五法及反滲透法情事，主管機關將依法處理。

第四，政府已完成國安五法及反滲透法等修訂，提醒國人交流應遵守兩岸條例及相關法規，避免觸法。國人從事兩岸交流時，不得逕自與陸方簽署協議、備忘錄等文書，也不得進行任何違法的合作行為或締結聯盟。

邱垂正表示，海峽論壇是共產黨主辦的大型對台統戰平台，歷年藉由活動拉攏、分化台灣，達成其一中原則的政治目的，也宣傳統戰成果，並批判傷害台灣社會。

他強調，對於海峽論壇相關規範，是延續政府政策立場，持續推動進行兩岸人民正常交流往來，是政府既定政策，支持合於規範、秉持對等尊嚴，以及不預設任何前提的兩岸交流。

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