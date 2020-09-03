ECFA將滿十年大限　陸委會：沒收到終止協議通知





▲陸委會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

《兩岸經濟合作協議》（ECFA）9月12日將屆滿生效10周年，面對外界擔憂兩岸官方溝通管道中斷，陸方可能片面終止，陸委會副主委兼發言人邱垂正3日重申，政府目前為止，沒有接獲陸方終止協議的通知，大陸官方部門的發言，也沒有終止協議的訊息。

邱垂正強調，外界傳聞的「自動生效」並非事實，WTO會員對於相關協議的了解仍有不同的看法及立場，迄今沒有任何決定性的共識及標準，我方經濟部也已經對外說明，並沒有十年到期的規定。

邱垂正補充，有關ECFA的後續協議，會等立法院通過兩岸協議監督條例後，依照相關規定來處理。

▲兩岸經貿往來頻繁，但因防疫考量，商務人士綠色通道仍未開放。圖為金門小三通口岸。（圖／記者李毓康攝）

另對台日已相互開放商務人士入境，面對兩岸經貿頻繁往來的需求，邱垂正說，政府十分重視台商的意見，但在鬆綁兩岸商務人士防檢疫的措施，涉及到入境管制措施的評估，以及彼此協商互動的問題，且現階段大陸的疫情仍在發展中，陸委會將配合指揮中心整體評估，會同相關機關來檢討、調整兩岸人員往來管理措施。

至於有「小明」家長表示，因開放有學籍者返台時間晚，還須向教育部申請，流程冗長，影響到正常開學，盼政府比照外籍人士可用居留證返台的方式直接辦理。邱垂正說，政府是基於防疫資源有限的考量，採分流分量、循序漸進原則，逐步開放包括境外生包括陸生返台就學。

邱垂正說，一些學生回台感覺到不方便，其中原因很多，對此教育部訂有標準作業程序，會減化行政作業流程，並在陸生入境後，安排機場助點人員協助。他表示，陸委會除請教育部繼續辦理安心就學措施，也已函請教育部，特別針對未能返台學生，研議減免學費、放寬繳交期限、保留學籍等方案，並提供課業輔導及適切協助，讓他們能順利返台銜接就學。

►我該答應女友嗎？

► 欸~妳過來一下！妳過來一下