超囂張！黑心國家隊混用陸製口罩…「安徽製造」廢紙箱就扔工廠旁

記者黃彥傑／新北報導

新北市有藥局發現，由口罩國家隊配送的實名制口罩包裝內竟有簡體字列印的「产品合格证」，引發外界關注！而這批口罩是由「加利科技有限公司」生產，食藥署與相關單位前往加利科技八里廠查核發現，該改竟用非醫療用口罩混充醫療用口罩來販售，且印有「安徽製造」的紙箱就大剌剌地扔在工廠旁邊巷內，行徑相當囂張！

▲▼加利科技用陸製非醫療用口罩混充醫用口罩販賣，還大剌剌將廢紙箱扔在工廠旁巷子。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

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食藥署3日指出，加利科技有限公司八里廠8月間曾輸入約337萬片的「平面型非醫用一次性防護口罩」混充醫療用口罩，並在廠內進行分裝、改標以用來販售，供貨的藥局與衛生所主要分布於新北市10行政區，包括三重、新莊、蘆洲、五股、林口等處。

目前加利科技已被勒令停工，《ETtoday新聞雲》記者前往加利科技八里廠察看，只見大門深鎖，門口堆有整疊整疊的紙箱，但記者繞到工廠旁巷子一看，卻驚見上頭寫有「製造商：安徽安景瑞無紡步製品有限公司、江陰邁斯科無紡布淨化用品有限公司」的紙箱就跟其他廢紙箱扔在一旁，似乎毫不擔心上頭字樣會讓人起疑，行徑可說是相當誇張。稍早加利八里廠員工走出工廠時，則是不發一語，發動機車後便快閃。

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