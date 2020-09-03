新版護照仍有「CHINA」　賴品妤：果然還是少了台灣味

▲賴品妤認為，新版護照仍然少了台灣味。（圖／翻攝賴品妤臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院2日公布新版護照封面，放大「TAIWAN」字樣，「Republic Of China」改為環繞於國徽旁。對此，民進黨立委賴品妤在臉書表示，不滿意但可接受，還是少了「台灣味」。

賴品妤2日於臉書發文表示，對於台灣民眾而言，出國旅遊時，最為人詬病的就是護照上含有CHINA的英文，在國外會有混淆、辨識錯誤等問題，新版護照有改善這部分，已經大幅降低被誤會成他國人的機率，因此鼓勵大家換發。

不過在設計方面，賴品妤也表示，這些設計師曾設計出更具台灣意象的護照，例如：傳統窗花、台灣特有種動植物、大自然景色⋯⋯等，這些都是外交部沒有參考到的遺珠之憾。她認為，一定有更適合、更能代表台灣的圖像或徽章，能夠呈現在代表台灣人的護照封面上。

新版護照更新三項重點，一、保留現行版本的元素及架構，包括中華民國、REPUBLIC OF CHINA、國徽、TAIWAN、護照、PASSPORT，以及顏色不變，主要仍是以凸顯台灣辨識度為原則；二、放大「TAIWAN」字樣並將「TAIWAN」 及「PASSPORT」字樣緊鄰，強調為「台灣的護照」，清楚且容易辨別；三、登載中、英文正式國名，並將英文正式國名 「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，維持尊崇性，更增添設計感。

▲行政院公布新版護照。（圖／記者屠惠剛攝）

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