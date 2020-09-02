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總統府副秘李俊俋揭新版護照「關鍵秘密」：票多的大、票少的小

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▲▼總統府副秘書長李俊俋引網友創意，揭露新護照關鍵秘密，就是票多的大，票少的小。（圖／李俊俋臉書）

▲總統府副秘書長李俊俋引網友創意，揭露新護照關鍵秘密，就是票多的大，票少的小。（圖／李俊俋臉書）

記者陶本和／台北報導

行政院2日公布新版護照封面，放大「TAIWAN」字樣，「Republic Of China」則改為環繞於國徽旁。對此，總統府副秘書長李俊俋引網友Kuso製圖，揭露其關鍵秘密，就是「票多的大，票少的小」。

新版護照更新三項重點，一、保留現行版本的元素及架構，包括中華民國、REPUBLIC OF CHINA、國徽、TAIWAN、護照、PASSPORT，以及顏色不變，主要仍是以凸顯台灣辨識度為原則；二、放大「TAIWAN」字樣並將「TAIWAN」 及「PASSPORT」字樣緊鄰，強調為「台灣的護照」，清楚且容易辨別；三、登載中、英文正式國名，並將英文正式國名 「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，維持尊崇性，更增添設計感。

對此，李俊俋揭露新版護照的「關鍵秘密」，就是「票多的大，票少的小」，意指總統蔡英文在2020年大選時奪下57%、817萬選票，而國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜得票，合計僅有613萬票、43%的得票，台灣的字體當然就較大，而中華民國則較小。

李俊俋指出，台灣是一個多元社會，本就存在不同的聲音，重要的是這次改版有沒有更容易識別，避免國外人士產生「China」的誤解。他說，而這次護照改版調整了英文國名「REPUBLIC OF CHINA」的呈現方式，並且更凸顯「TAIWAN PASSPORT」的做法，都有助於提升識別、降低國外人士的誤會，讓「台灣」能走向國際，也讓世界看見「TAIWAN」。

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