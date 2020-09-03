護照改版縮小ROC　江啟臣：若要消滅中華民國應去修憲

▲國民黨主席江啟臣出席數位黨部APP發表會。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

行政院2日公布新版護照封面，放大「TAIWAN」字樣，「REPUBLIC OF CHINA」則改為環繞國徽。國民黨主席江啟臣3日受訪時表示，如果因為意識形態要縮小或消滅中華民國，應該走修憲路線變更國號、改國名，且外界更關心是否能因此增加台灣的國際參與空間，外交部始終沒有回答。

新版護照三大重點，第一、新版國護照封面，保留原排版樣式、凸顯台灣、也調整英文國名的呈現方式；第二、放大「TAIWAN」字樣並將「TAIWAN」 及「PASSPORT」字樣緊鄰，強調為「台灣的護照」，清楚且容易辨別；第三、登載中、英文正式國名，並將英文正式國名 「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，預計明年一月發行。

江啟臣3日出席國民黨數位黨部APP發佈會，會前受訪時針對新版護照縮小「REPUBLIC OF CHINA」做出回應，他認為，如果因為意識形態，要縮小或消滅中華民國，那應該走修憲路線，可以變更國號、改國名，這樣的處理方式難免讓外界覺得有意識形態操作。

江啟臣強調，外交更重要的事務實不是務虛，除了護照議題，大家更關心的是國際空間能不能有更多邦交國、加入更多國際組織，這部分外交部始終沒有回答，「是不是改護照就能擴大國際空間、國際參與，外交部也欠我們一個答案。」



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