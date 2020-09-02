新版護照加大「TAIWAN」字眼　游錫堃：距離正常國家越來越近

▲游錫堃主持立法院中元普渡。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院2日召開記者會，公布新版護照封面，將「REPUBLIC OF CHINA」改為環繞國徽，同時放大「TAIWAN」字樣。對此，立法院長游錫堃表示，台灣的國家正常化是漸進的，「每一步都是讓我們距離正常國家越來越近」，雖然不是一步到位，但對於國際視聽會有導正效果。

立法院臨時會於7月22日通過護照更名公決案，要求行政部門應就如何進一步提升我國護照之「台灣」、「TAIWAN」辨識度研提具體作法。對此，行政院2日上午召開記者會，公布新版護照封面，將「REPUBLIC OF CHINA」改為環繞國徽，同時放大「TAIWAN」字樣，將自2021年1月發行。

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）



游錫堃2日中午於立法院主持中元普渡，他在會後受訪時表示，自己還沒有看到新版護照的實體，僅在媒體報導上看到，而站在國會行政的立場，他尊重行政院的決定。

游錫堃指出，在人類的進化歷史與文明演進，看到的往往是點滴累積而成，台灣的國家正常化也是漸進的，「每一步都是讓我們距離正常國家越來越近」，但不是一步就可以達成。

游錫堃認為，新版護照將這次將台灣的英文字眼放大，「這樣在國際上就知道了，他們不一定看得懂漢文，但是懂得英文的人就知道是台灣來的」，對於台灣邁向正常國家雖然不是一步到位，但是還是有幫助，在國際視聽將會有導正效果。

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