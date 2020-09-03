黎智英恐嚇案9/3下午宣判！最高判2年…受害記者嚇到憂鬱

▲黎智英3年前恐嚇記者。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

香港壹傳媒創辦人黎智英2017年涉嫌在維多利亞公園恐嚇東方報業集團男記者，在沒有受到挑釁的情況下，威脅「我實搵人搞×你」（我一定找人搞你）。案件日前開庭，法官聽取雙方律師的結案陳述後，訂於今（3）日下午宣判，若黎智英遭定罪，最高可被判監禁2年和罰款2000港元。

綜合港媒報導，黎智2017年6月在銅鑼灣維多利亞公園內，出言威脅東方報業集團男記者，表示會使其人身遭受損害，意圖使記者受驚嚇。

這名男記者出庭時供稱，當晚是正常採訪工作，遠距離拍攝黎智英卻遭「怒視」，等到他結束工收拾器材時，黎智英突然來到他身邊，距離大約半公尺，黎智英甚至伸出食指指他，飆粗口「X你老母」，並稱「我一定會找人搞你」、「我拍你照了」等，導致記者身心受創，需向精神科醫生求助。

▲黎智英恐嚇記者案今日裁決。（圖／達志／美聯社）

原告律師指出，記者是誠實的證人，黎智英在沒有受到挑釁的情況下，對記者說「一定會找人搞你」，還補一句「我拍你照了」加強恐嚇效果，認為他確實有意圖恐嚇記者。原告律師強調，記者有權拍攝公眾集會，加上拍攝黎智英時一直保持距離，「如果被告不想被拍攝，應遠離記者，而非走近記者」。

針對案件，黎智英先前曾向警方供稱，這名記者24小時跟拍他，不斷挑釁，他才會脫口說粗話，黎智英還自稱是「斯文人」，從沒想要「搞」過對方。

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