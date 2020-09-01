12名偷渡港青應「送中」？黃之鋒籲持續施壓：減少被酷刑的可能

▲黃之鋒。（圖／達志影像／美聯社）



記者邱茀濱／綜合報導

12名香港青年日前被廣東海警抓獲「涉嫌非法越境」，香港特首林鄭月娥今（1）日首次回應稱，應交給事發地點的司法管轄區處理，代表他們已「被送中」。對此，前香港眾志秘書長黃之鋒強調，此刻應持續向港府和中國施壓，盡可能減少港人在缺乏關注的情況下遭受酷刑的可能。

12名港青23日準備偷渡到台灣時，被廣東海警抓獲「涉嫌非法越境」，其中包含因涉嫌港版國安法被逮捕的「香港故事」成員李宇軒。林鄭月娥指出，這是關於執法的問題，如果在其他司法管轄區發生相關違法行為，也會交由當地處理，採取必要的行動。意味著將「被送中」。

對此，黃之鋒在臉書發文稱，自12名手足被捕後已經過了9天，「根據報道，目前手足處於深圳鹽田看守所遭受拘留。然而，不論中國及港府至今仍未交代被捕港人涉嫌罪名、會否起訴等詳情，公眾務必繼續關注。」

針對12名港青未來的處境，黃之鋒指出，根據保安局網站的《與被拘留、逮捕者有關的內地刑事法律、法規實用資料》，中國當局在審訊判監之前可對被捕人士處以最長37日的拘留期，即扣留至10月30日，之後更可加以長達7個月逮捕羈押。

「歷來中國對人權、法治的踐踏，我們必定不會陌生，手足遇到的苦難，絕對不會比起在香港的少。」黃之鋒強調，未來除了依賴各路有心人跟進，務求與被捕港人會面及提供支援，此刻可以做的就是保持關注和熱度，持續向港府和中國施加壓力，盡可能減少港人在缺乏關注的情況下遭受酷刑的可能。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）



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