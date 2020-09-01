香港1日起全民普篩「預約爆滿」　林鄭月娥將率司局長接受檢測

▲香港開展全民普篩。（圖／路透社，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

據香港《文匯報》9月1日報導，為切斷新冠病毒在社區的傳播鏈，遏制疫情，香港特區政府於當天正式開展普及社區檢測計畫。行政長官林鄭月娥率領司局長及行政會議成員，分批在政府總部的檢測中心接受檢測。截至8月31日晚18時，累計55.3萬名香港人成功登記預約檢測。

此外，在141個社區檢測中心中，有97個檢測中心首天（即9月1日）預約額滿；另有14個檢測中心在計畫展開的7天日程裡全線名額爆滿。

據香港特區政府衛生署衛生防護中心通報，截至8月31日0時，香港新增新冠肺炎確診病例9例，累計報告4810例，其中，累計出院4342例，累計死亡89例。

香港特區政府公務員事務局局長聶德權31日公開解釋，計畫採集的樣本是鼻腔和咽喉混合拭子，過程很快，約幾分鐘，且不會感到疼痛，而鼻腔是指鼻孔內一兩公分深處，並非誤傳的會用棒插到鼻腔極深處。他重申，參與計畫與否全屬個人決定，並批評了「醫管局員工陣線」煽動蠱惑市民拒絕參與計畫，稱這一做法是「絕對不能夠接受的」。

聶德權表示，普檢計畫的登記系統運作順暢，目前暫時接獲8宗未登記卻收到電話短信確認的個案，當中有3宗已轉交警方跟進。至於網路上有所謂「惡搞」的做法，他稱，系統後台會密切監察，留意是否存有異常或破壞情況。

他透露，特區政府會根據未來一兩天的登記人數，以及各檢測中心的實際運作流程和人手等情況，再決定是否延長檢測時段。

據悉，香港普檢計畫一切已準備就緒，目前已有超過6000位醫療人員報名參與檢測計畫，有來自75個政策局和部門共計約4000位政府人員在各區的社區檢測中心值班，負責行政支援和中心管理工作。

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