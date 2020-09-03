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新版護照沒告訴你的秘密　網讚：妙用設計比例！

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▲總統府副秘書長李俊俋解密新版護照的秘密。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統府副秘書長李俊俋解密新版護照的秘密。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蕭羽耘／台北報導

新版護照封面縮小「REPUBLIC OF CHINA」改為環繞國徽，放大「TAIWAN」字樣。總統府副秘書長李俊俋2日就為大家解開「護照的秘密」，跟兩黨總統得票數有關，「票多的大、票少的小」，中華民國及國徽反應613萬票，而TAIWAN字樣是817萬票。網友對於這樣的神解，紛紛在底下留言，大讚這是妙用設計比例。

護照改版反應正反兩極，李俊俋在臉書表示，新版護照出來了，當然不是大家都滿意，但台灣是一個多元社會，本就存在不同的聲音，重要的是這次改版有沒有更容易識別，避免國外人士產生「China」的誤解。

有趣的是，李俊俋特別附上一張新版護照相片，解析「票多的大、票少的小」，中華民國及國徽反應613萬票（佔封面整體43%），而TAIWAN字樣是817萬票（57%）。

▲▼總統府副秘書長李俊俋解析「新版護照的秘密」。（圖／翻攝自Facebook／李俊俋）

▲總統府副秘書長李俊俋解析「新版護照的秘密」。（圖／翻攝自Facebook／李俊俋）

李俊俋分析，這次護照改版調整英文國名「REPUBLIC OF CHINA」的呈現方式，並且更凸顯「TAIWAN PASSPORT」的做法，都有助於提升識別、降低國外人士的誤會，讓「台灣」能走向國際，也讓世界看見「TAIWAN」。

對此，網友紛紛在貼文底下留言，「這樣的設計比例好玩！」、「高見，真是妙喻 」、「這叫自由民主，公平公正」；不過，也有網友認為解讀不妥，「把護照圖像凸顯跟選舉投票結果綁在一起不妥」、「大家都是一家人，應該不分選舉投票給誰」。

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