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環團提28項建言...透露蔡英文「突破性承諾」！要他們持續對話、不要衝突

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▲▼全國NGOs環境會議向蔡英文總統建言。（圖／記者許展溢攝）

▲全國NGOs環境會議向蔡英文總統提建言。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

總統蔡英文今（4日）接見「全國NGOs環境會議」12個環保團體代表、3位環境保護終身成就獎得主。環團結束前往國發會前舉行記者會開心提到，會中提出28項建言，蔡英文有突破性承諾，將指派總統府副秘書長李俊俋成立陳情窗口，且接下來4年任期有義務把很多事情做完，很樂意跟環團見面，但也希望所有人「持續對話、不要衝突」。

台灣公民參與協會理事長何宗勳說，今年共12個環保團體代表，及3位環境保護終身成就獎得主，一起將28項建言送進總統府和總統見面，逐一表達意見。去年總統指示，每季列管並辦理溝通會議，才有政府重視環境保護誠意。環保署從去年至今年3月共計召開3次溝通會議。去年31項建言與重大議題，有9項已解除列管，22項持續進行，今年跟去年重複的有6項，去年加今年計44案，期待總統指示持續列管對話，建立有效政策溝通、對話與改革機制。

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建言包括落實行政程序聽證與公聽制度、土地徵收制度改革、國發會主責推能源轉型、民間團體承接公益信託之稅制合理化、成立環資部、設國家環境研究院、物保護入憲、動保警察法制化，和廢除區段徵收等。台灣再生能源推動聯盟理事長高茹萍指出，訴求國家能源轉型，提高行政院層級，由院長或副院長定期主持能源會議，國發會主責推動，扮演重要角色，幫國家能源順利轉型。

▲▼全國NGOs環境會議向蔡英文總統建言。（圖／記者許展溢攝）

▲環團各代表在國發會前舉行記者會，說明蔡英文對大家的承諾。（圖／記者許展溢攝）

台灣環境資訊協會秘書長陳瑞賓提出，公益性稅制要改善，如想要保護苗栗石虎，民間自願投入，有地主想要捐出300公頃土地作為保育石虎工作，但政府竟然要課7千萬的稅外，每年還會課稅，也就是當民眾捐1千元，政府要抽200元，實在太不合理，造成民間投入受到阻撓。

何宗勳說，接下來層級拉高，由李俊俋成立窗口，負責環團陳情，透露蔡英文會中要大家「持續對話、不要衝突」，這次總統大選得到很多人支持，總統認為自己有義務，在最後4年把很多事情做完，很樂意跟環團見面。

何宗勳最後表示，全國環境會議舉辦17年，雖然每年都會跟歷任總統遞交建言書，若不願意進行對話，見面效果也是很有限。針對今天建言，蔡英文要求各部會3個月內要針對環團關注議題，召開溝通會議 。環保署明年4月22日前要召開2次大型對話會議。並說總統今年有突破性承諾，但環團明年還是會持續進行環境會議，再次檢視。

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