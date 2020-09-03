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「歡迎核廢放我家」359字電翻呱吉　黃士修曝原因！網友瘋搶報名

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記者黃翊婷／綜合報導

台北市議員呱吉（邱威傑）2日在臉書PO文表示，目前人在蘭嶼，剛好看到核廢存放區，覺得應該叫核能流言終結者的人都來認領一公斤回家。沒想到文章才PO出半小時，以核養綠公投發起人黃士修不僅在個人臉書PO文反酸，甚至還在呱吉的文章底下留言，「可怕的是，核終真的會抵達，呵呵」、「沒問題，我向來大方主張核廢料放我家」。

▲▼ 重啟核四領銜人黃士修中選會送件。（圖／記者崔至雲攝）

▲黃士修。（圖／記者崔至雲攝）

呱吉在PO文中提到，「人在蘭嶼，經過核廢存放區，想起台灣政府推廣離島觀光客回家時帶一公斤垃圾走，應該叫核終來這裡認領一公斤回家。」當時還有網友半開玩笑地留言，「核終即將在5分鐘後到達戰場」，結果還真的引來黃士修超高戰力的回覆，一度也掀起網友們朝聖，跟著留言表明想排隊報名領核廢料回家，「我願意放，回饋金也讓我領好領滿就可以」、「有回饋金又沒有危險，拿了爽賺一波耶」。

接著，黃士修在個人臉書轉貼呱吉的文章，並發表一篇359字的文章反酸，「沒問題，我向來大方主張核廢料放我家，只要有讀中學理化就知道，輻射是可以隔絕的」，況且2015年全國能源會議總大會上就有反核團體點名，要把核廢料放在他家，「我就以代表身分正式提案核廢料放我家，我超級想領回饋金」。

▲▼ 要求10萬桶核廢遷出蘭嶼　長老怒批蔡英文用25億收買達悟族 。（圖／蘭嶼部落文化基金會提供）

▲蘭嶼居民曾上街抗議，要求政府將10萬桶核廢料移除。（圖／蘭嶼部落文化基金會提供）

黃士修指出，總統蔡英文在選舉期間迅速撥出25.5億元的補償金給蘭嶼，然而核廢料還是沒有從蘭嶼遷出，這就是一場北風與太陽的悲劇，雖然反核團體一直強調輻射有多可怕，但殘酷的現實是，漢人的數量遠遠多於原住民族，所以政客永遠不敢將核廢料遷回本島，這筆25.5億元的補償金相當於是陷達悟族人於不義。

在文章最後，黃士修也提到，假如民眾可以了解核廢料對環境的傷害遠小於化石燃料，甚至是需要大規模開發、破壞生態的再生能源，那麼蘭嶼的核廢料才有放回核電廠的可能，即使這是無害的，蘭嶼這塊土地的主人也絕對有權利要求拿走，「這是我們漢人虧欠原住民族的責任。」

▼黃士修臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／黃士修）

黃士修PO文酸呱吉，「沒問題，我向來大方主張核廢料放我家。」（圖／翻攝自Facebook／黃士修）

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