李眉蓁論文抄襲效應　監委申請自動調查全國碩士專班





▲李眉蓁。（資料圖／記者洪靖宜攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨籍高雄市議員李眉蓁日前於高雄市長補選期間，被爆出論文涉嫌抄襲，高達96％頁數與他人相似，引發社會譁然。面對碩士在職專班的論文抄襲事件引發社會關注，監察院2日表示，監委鴻義章、田秋堇申請自動調查。

監察院2日晚間指出，碩士在職專班創設旨於擴展多元教育管道，為現職人員提供在職進修機會。但是近來學位論文涉及抄襲及其他學術瑕疵情事，時有所聞，所以鴻義章、田秋堇對此甚表重視，申請自動調查。



鴻義章、田秋堇表示，針對全國公私立大學碩士在職專班現行制度，究竟教育部有無建立有效監督機制，以確實督導各校善盡論文審查之責？各校「碩士在職專班」設立數量是否合宜？有無浮濫情形？相關審查機制為何？其學費收入占其校務基金比例是否合理？事涉學術倫理，及高等教育之品質，實有深入調查瞭解的必要。

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