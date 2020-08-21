全國第一！蘭嶼全島3D數位地形圖搞定...觀光防災超好用

▲蘭嶼成為全台第1個擁有精緻3D模型的離島。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「推動台東縣成為一個美景城鄉，建立宜居的智慧城市，就從蘭嶼開始」為推動台東縣智慧城市目標，台東縣政府21日舉辦「打造太平洋上的智慧島蘭嶼高精度數值地形圖及3D地形模型成果發表會」未來將全面推動蘭嶼地區基本資料圖籍數值化整合，也希望能在短期於綠島來推動。

成果發表會於今天上午10點在縣府大禮堂舉行，台東縣府地政處長沈碧恕並呈獻「鐳射水晶內雕蘭嶼立體地形模型」給縣長饒慶鈴及原民會。

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饒慶鈴表示，蘭嶼因限於地理隔閡、交通不便，許多基礎建設不足，而且建設所需之基本各類圖資老舊粗略，並且整合困難。由於目前地政資料仍大多數為紙本，且前往蘭嶼進行地籍測量等工作，必須要有「關島幾日遊」心理準備，為了提升行政效率，因此，縣府在離島建設基金中爭取經費，辦理「蘭嶼鄉多目標圖籍整合建置計畫」。

首先完成以利用GPS、RTK等全球衛星定位系統技術，並過高解析度的航空攝影及先進空載光達技術，建置了蘭嶼全島的數位3D地形模型及地形圖，以實現「打造美景城鄉，建立更宜居城市」的施政目標。

地政處指出，蘭嶼成為全台第一個擁有精緻3D模型的離島，藉由3D模型的成果輔助應用於地籍測量、觀光導覽、土地開發、災害防治、淹水模擬等多用途。以高解析度正射影製作及數值地形測量作業，測製包含蘭嶼鄉6個部落社區及已發展地區、環島公路、橫貫公路、港口、燈塔、機場、氣象站等重要設施，建置全島擁有最高精度的三維數位地形模型。

數值地形建置完成後將可提供工程規劃、災害防治、數位觀光、文史研究等各界運用，地籍整合隨即逐年完成，透過結合地籍圖與數值地形圖，全面推動國土基本資料圖籍數值化整合建置，除可提升地政資訊網路服務之圖籍精度，未來也可加速蘭嶼原住民族人取得原住民保留地權利賦予的速度，更可提供行政機關各項建設先行規劃作業，提高行政效率。

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