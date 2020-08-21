　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全國第一！蘭嶼全島3D數位地形圖搞定...觀光防災超好用

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲蘭嶼成為全台第1個擁有精緻3D模型的離島。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲蘭嶼成為全台第1個擁有精緻3D模型的離島。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「推動台東縣成為一個美景城鄉，建立宜居的智慧城市，就從蘭嶼開始」為推動台東縣智慧城市目標，台東縣政府21日舉辦「打造太平洋上的智慧島蘭嶼高精度數值地形圖及3D地形模型成果發表會」未來將全面推動蘭嶼地區基本資料圖籍數值化整合，也希望能在短期於綠島來推動。

成果發表會於今天上午10點在縣府大禮堂舉行，台東縣府地政處長沈碧恕並呈獻「鐳射水晶內雕蘭嶼立體地形模型」給縣長饒慶鈴及原民會。

請繼續往下閱讀...

饒慶鈴表示，蘭嶼因限於地理隔閡、交通不便，許多基礎建設不足，而且建設所需之基本各類圖資老舊粗略，並且整合困難。由於目前地政資料仍大多數為紙本，且前往蘭嶼進行地籍測量等工作，必須要有「關島幾日遊」心理準備，為了提升行政效率，因此，縣府在離島建設基金中爭取經費，辦理「蘭嶼鄉多目標圖籍整合建置計畫」。

首先完成以利用GPS、RTK等全球衛星定位系統技術，並過高解析度的航空攝影及先進空載光達技術，建置了蘭嶼全島的數位3D地形模型及地形圖，以實現「打造美景城鄉，建立更宜居城市」的施政目標。

地政處指出，蘭嶼成為全台第一個擁有精緻3D模型的離島，藉由3D模型的成果輔助應用於地籍測量、觀光導覽、土地開發、災害防治、淹水模擬等多用途。以高解析度正射影製作及數值地形測量作業，測製包含蘭嶼鄉6個部落社區及已發展地區、環島公路、橫貫公路、港口、燈塔、機場、氣象站等重要設施，建置全島擁有最高精度的三維數位地形模型。

數值地形建置完成後將可提供工程規劃、災害防治、數位觀光、文史研究等各界運用，地籍整合隨即逐年完成，透過結合地籍圖與數值地形圖，全面推動國土基本資料圖籍數值化整合建置，除可提升地政資訊網路服務之圖籍精度，未來也可加速蘭嶼原住民族人取得原住民保留地權利賦予的速度，更可提供行政機關各項建設先行規劃作業，提高行政效率。

►靠這樣年輕20歲

►二手票券豐富你的生活
 

ET快訊
今年7個颱風遇台灣就轉彎　鄭明典曝2原因
快訊／熱帶低壓生成！最快明成「巴威」颱風　周末降雨熱區出爐
快訊／花30萬找人「鐵鎚教訓蔡阿嘎+二伯」　K哥一審下場出爐
獨／49歲金山所長值勤中猝死！獨留孤子..同事曝他生前狀況
快訊／陳其邁公布小內閣　完整名單曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

終於有人要建了！桃機第三航廈4度招標　「2組投標商」通過資格審查

自信可以被訓練！專家傳授「提升信心」11招　擺脫「被稱讚就渾身不自在」障礙

北市推食農教育「1有機蔬菜、1有機米」　213校16萬名學生受惠

竹市「環保袋禮人」活動開跑　10月底前租借購物袋可抽獎

下班課注意！台南升級「豪雨特報」　10縣市續防大雨

工地現場撿到皮包！他攤開一看發現「符咒」　網發毛：地基主在看

快訊／熱帶低壓生成！最快明成「巴威」颱風　周末降雨熱區出爐

全國第一！蘭嶼全島3D數位地形圖搞定...觀光防災超好用

他直擊「小黃臨停港墘站」秒幫顧車！背後原因感人...網淚讚爆：都很棒

今年7個颱風遇台灣就轉彎　鄭明典曝2原因

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

男持刀傷人爬水管躲14樓外牆！　警喊「你媽媽來了」成功勸說救援

Lulu尾牙遇色老闆：撩裙要加錢XD　單身ing⋯魏如萱提「阿達.盧廣仲」補刀

林志穎內雙Cos《甄嬛傳》皇帝好像！　霍建華打來…和歐弟上演父子情ＸＤ

台南賓士姐「油錢甩地」一臉藐視　網友氣炸要肉搜...員工還原現場！

不用教師證！馬祖急徵國中老師　「月薪5萬」在地人推優點：存錢快

終於有人要建了！桃機第三航廈4度招標　「2組投標商」通過資格審查

自信可以被訓練！專家傳授「提升信心」11招　擺脫「被稱讚就渾身不自在」障礙

北市推食農教育「1有機蔬菜、1有機米」　213校16萬名學生受惠

竹市「環保袋禮人」活動開跑　10月底前租借購物袋可抽獎

下班課注意！台南升級「豪雨特報」　10縣市續防大雨

工地現場撿到皮包！他攤開一看發現「符咒」　網發毛：地基主在看

快訊／熱帶低壓生成！最快明成「巴威」颱風　周末降雨熱區出爐

全國第一！蘭嶼全島3D數位地形圖搞定...觀光防災超好用

他直擊「小黃臨停港墘站」秒幫顧車！背後原因感人...網淚讚爆：都很棒

今年7個颱風遇台灣就轉彎　鄭明典曝2原因

狂打10瓶血清才有用！他遭3m眼鏡王蛇「死咬不放」　整條蜷曲纏手送醫

終於有人要建了！桃機第三航廈4度招標　「2組投標商」通過資格審查

自信可以被訓練！專家傳授「提升信心」11招　擺脫「被稱讚就渾身不自在」障礙

至今解不開的謎！彰化20年來「無屍命案」頻傳　7人憑空消失

中國600人才招募站遍全球　陸外交部駁斥

回應北富銀授信弊案3不實爆料　富邦金總座韓蔚廷：感到遺憾

北市推食農教育「1有機蔬菜、1有機米」　213校16萬名學生受惠

太極門欠稅二拍…未繳保證金全數流標　2機關要求承受獲准

死前激烈掙扎！15馬匹遭「挖掉眼、耳」肢解虐殺...陳屍草原

退出AOA 3年⋯草娥終於簽約新公司！　代表是FNC創社元老

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

生活熱門新聞

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

汽燃費抽獎400位得獎名單出爐

好市多「超大粒蛋黃酥」！內行：一顆吃不完

無牌瑪莎拉蒂警無視　外送員違規秒開罰

即／葉彥伯數度哽咽：我們就是多做一點

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

低壓今將生成！明深夜恐成颱巴威

快訊／國內再增1例境外移入

彰化精準篩檢　葉彥伯少說兩件事

陳時中親口揭「不知彰化篩檢」原因

麻豆龍喉出皇帝傳說　神秘巧合連扁馬

12星座這些舉動就是討厭你

萊爾富自私伯「滿手小白單」猛按機台！

熱帶低壓生成！最快明成巴威颱風

更多熱門

相關新聞

潛水客見蘭嶼白化珊瑚　玩水別抹防曬！

潛水客見蘭嶼白化珊瑚　玩水別抹防曬！

夏日烈陽高照，去海邊玩水消暑是再好不過的選擇，不過許多人因為怕曬黑、曬傷，多會先塗抹大量防曬乳。一名潛水客日前去蘭嶼時，親眼看見下了珊瑚大面積白化的慘況，事實上，除了蘭嶼，綠島、墾丁各地也都正面臨生態浩劫的危機，因此他也不禁嚴正呼籲，「拜託夏天玩水的人不要再抹防曬了。」

蘭嶼垃圾變多！小嫻3訪後第一反應被讚爆

蘭嶼垃圾變多！小嫻3訪後第一反應被讚爆

狂湧蘭嶼、綠島！警：2個月有53人車禍受傷

狂湧蘭嶼、綠島！警：2個月有53人車禍受傷

岳明國小環島航向太平洋

岳明國小環島航向太平洋

台灣哪個景點必再去？網曝「第一名超意外」

台灣哪個景點必再去？網曝「第一名超意外」

關鍵字：

智慧島 蘭嶼 地形模型

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

員工猝死！賣場竟以「傘遮屍體」繼續營業

恬娃「開9穴」一晚嗨3次！見面4次「2次直接開房激戰」

Angelababy中空馬甲一轉身「背後全透膚」被看光！

男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾被判刑

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

「基隆、桃園、中壢」市容誰最醜？網秒選它

即／37刀砍下母親頭顱　驚世孽子無期逆轉無罪

搭捷運遇到「萌系大腳交」坐隔壁

天龍國最貴巷弄出爐　上半年單一巷僅賣4戶房、總值6.7億元

殯葬業者也嚇到！曝羅霈穎「巧合指引」

阿原創辦人豪宅曝「冷氣24hrs不關」！網朝聖

男考上清華大學...全村開心掛紅布條狂慶！　真相爆發後爸傻眼

挑戰今年最強　「巴威颱風」最快週日生成

張立東認了心動「想跟阿樂交往」

今年鬼特兇3生肖小心！鬼門開避2關卡

更多

最夯影音

更多
梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩

梁云菲分手金剛4個月「感情不可能沒有」　祝福小嫻：她是需要被疼愛的女孩
37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

抹香鯨「站著睡」激似外星卵鞘！靠爆米花聲獵烏賊...1天吃900kg

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

37刀砍下母親頭顱「12樓丟中庭」　驚世孽子「無期逆轉改判無罪」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面