台中「阿賢烤肉刈包店」員工嗆離竟遭老闆鐵鎚爆頭亡！輕判定讞

▲刈包店老闆持鐵鎚殺害員工，判刑定讞。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

台中知名小吃「阿賢烤肉刈包店」老闆黃冠通（本名黃國芳），2017年間不滿林姓員工要離職，竟用鐵鎚重擊員工頭、頸，狂毆一個多小時害命。他被起訴後還狡辯被死者以辣椒醬攻擊，並出示偽造驗傷照片，被檢察官當庭戳破謊言。一審重判無期徒刑，但二審改認定他符合自首減刑要件，因此輕判15年。案經上訴，最高法院24日駁回上訴定讞。

黃男（50歲）在台中市東區建成路經營「阿賢烤肉刈包店」（已停業）曾經風光一時，自2002年創業後接連開2間分店，還組裝餐車轉戰夜市，並請藝人顏正國站台，加上辣妹熱舞，創意行銷讓他嚐盡甜頭，但卻傳出經常在酒後毆打員工。

本案發生在2017年5月間，店內鄒姓員工與林姓男子（34歲）先前發生行車糾紛，黃男居中協調，最後和解金談成為130萬元，但林男無力支付，黃男代墊30萬元後，要求林男從同年5月2日起留在店內工作抵債。林男到職沒多久，就跟黃男到酒店喝酒。2人返回店內後，黃男開始碎念林男工作懶惰，林男一氣之下嗆要離職。黃男火大，抓起店內鐵鎚（37公分長、T字型）重擊林男頭、頸和背部等全身，將林男頭顱打破、渾身是血。

黃男打完後，倒頭就呼呼大睡，到晚間8時許才報案，這時已經伴屍超過15個小時。但他報案時宣稱員工昏睡不醒，警方趕到現場，發現死者傷痕累累，現場又經過清洗，懷疑是命案現場，黃男才坦承犯案。檢方依照殺人罪提起公訴。

法院一審時，黃男坦承鐵鎚敲頭，但否認殺人，辯稱：「因為他用東泉辣椒醬攻擊我！」還提出到醫院驗傷的照片；但公訴檢察官看出疑點，發現黃男提供的照片與警方逮捕當時的照片，雖然相隔一天，但頭髮卻忽然變長，戳破黃男謊言。一審重判黃男無期徒刑。

案件上訴二審，台中高分院認為黃男攻擊死者時，均對準身體重要部位，因此認定黃男據有殺人的不確定故意。但二審改認定黃男屬自首犯罪，因此減刑，改判有期徒刑15年。全案再上訴第三審，最高法院24日駁回上訴定讞。

