10月換「數位身分證」延期擬大漲價！　內政部預告：補領每張900元

▲內政部原擬10月要換發新式數位身分證。（圖／內政部）



文／中央社

內政部推動換發數位身分證，日前預告「戶政規費收費標準」修正草案，民眾補領身分證每張費用擬由現行的新台幣200元，調漲為900元；草案目前仍在預告期，民眾可提供意見或修正建議。

行政院會去年8月通過內政部的數位身分證規劃案，數位身分證將結合國民身分證與自然人憑證，內政部原定今年10月換發數位身分證，但因受疫情影響，將調整換發時程，有延期的狀況。

▲新身分證與現行版差別甚鉅。（圖／資料照）



依內政部預告修正的「戶政規費收費標準」第3條、第8條條文，內政部規劃全面換發新式國民身分證，卡片材質及製發方式與紙卡不同，相關費用成本大幅增加，因此須配合修正國民身分證規費數額。

現行規定，初領國民身分證每張收費50元，草案初領則改為免收規費；現行換領國民身分證每張收費50元，草案則改為每張300元；現行補領國民身分證每張收費200元，草案中則大幅漲價改為每張900元。

內政部說明，因新證採集中製卡並得附加自然人憑證，製卡成本296元，依規定換領新證每張收費300元；補領新證，除新證製卡成本外，對於新證保管不當而遺失需補發者，考量其相關風險，及需進行審慎查證作業等因素，補證成本高於換證成本，每張為879元，依規定補領新證每張收費900元。

草案目前仍在預告期中，民眾對公告內容有任何意見或修正建議者，可在公告刊登公報次日起40天內陳述意見或洽詢內政部戶政司。