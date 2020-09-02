中元普渡供品　新化警「綠乖乖」整箱上桌！

▲台南市新化分局擺上豐富的普渡供品及好幾箱綠色乖乖，讓好兄弟享用，以祈求國泰民安，機關運作順遂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

9月2日是中元節，台南市警新化分局上午10時30分，在分局大門舉辦中元普渡拜拜，歷年來市府各行政機關幾乎皆有舉辦普渡儀式，新化警方擺上豐富的普渡供品及好幾箱綠色「乖乖」，讓好兄弟享用，以祈求國泰民安，機關運作順遂！

警方說，前些年綠色乖乖的神奇傳說，最早在網路流傳，有人視為笑談，但越來越多「乖乖大神」的神蹟在網路轉傳，「寧可信其有、不要不信邪」的人越來越多。除了資訊工程師在主機放包綠色乖乖，保佑電腦正常運作，提款機、售票機也會擺乖乖，連派出所、護理站、家暴及性侵害防治中心辦公室也有，信仰乖乖大神彷彿成為全民運動。

拜乖乖大神可是有學問的，據說一定要選用綠色乖乖，如果放了黃色或紅色乖乖就慘了，對警方來說，綠色代表治安綠燈，可正常運作，黃色代表警告意味，紅色就見”紅”表示刑案發生了，還有一項禁忌，就是千萬不能放到過期或吃掉，否則轄區治安會出狀況；當然也要留意，切記不要引來蟑螂、老鼠，否則就慘了。

新化分局長許芳毅表示，普渡供品用綠乖乖並不是迷信，只是跟進各行政機關親近「乖乖大神」，擺乖乖的心理，如同戲班在戲台拜「戲神」、文昌帝君拜包子、粽子（包中）一樣，都具安定心靈及療癒效果，希望透過普渡好兄弟，讓員警同仁心神安定，全力投入治安維護工作，轄區治安能持續平穩。

・一抹逆齡