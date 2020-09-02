桃園新住民文化會館中元普渡　首採異國零食供品

▲桃園新住民文化會館，今年中元普渡首採異國零食供品。（圖／桃園新住民文化會館提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「好兄弟」也要新口味！桃園市新住民文化會館於2日農曆年中元節，舉辦普渡儀式中，準備豐盛供品在館內拜拜普渡，由新住民聯合服務中心的執行長陳建崧帶領著全體館舍人員上香，其中最引人注意的是，供桌上清一色都是來自異國的美食。

▲▼桃園新住民文化會館，今年中元普渡首採異國零食供品。（圖／桃園新住民文化會館提供）





桃園市新住民文化會館自我期許是新住民朋友的後頭厝，更是服務的第一線窗口，所以在中元節這一天，連普渡準備的供品也非常有異國風味。新住民聯合服務中心的副執行長張瑜庭表示，「中元節普渡拜拜是民間年度大事，為了符合館舍的特色，所以特別準備了來自於東南亞的美食作為普渡供品，移工中心也提供來自移工家鄉的美味零食，希望祈求館舍平安、業務順利」。

細數普渡準備的供品，有印尼魚餅、印尼拉茶、印尼爆米香、印尼泡麵、越南椰子餅、越南腰果、越南咖啡、越南砂糖酸子、泰國還魂梅、泰國海苔、菲律賓米餅、日本米菓、韓國泡菜餅乾等，來自異國的零食與小吃擺滿一桌，除了呈現出濃濃的異國風味之外，更有著對新住民事務無比的用心。參與普度人員：新住民聯合服務中心正副執行長陳建崧、張瑜庭、望見書間負責人林周熙等人士。

·用過都說好，回購率超高