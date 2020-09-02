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成大首屆普渡雙聯學位新生開學　21位學生歡喜到校

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▲成功大學第一屆普渡雙聯學位新生入學了！成大與辦新生歡迎會。（圖／記者林悅翻攝）

▲成功大學第一屆普渡雙聯學位新生入學了！成大與辦新生歡迎會。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

成功大學第一屆普渡雙聯學位新生入學了！9月2日在勝利校區未來館舉辦新生、家長一起參加的新生歡迎會，現場由蘇慧貞校長親自主持，與美國普渡大學教授群跨越12小時時差，實體、線上跨國相聚首，攜手歡喜迎接首屆普渡雙聯新生。

成大國際長王筱雯表示，成大與普渡歷史淵源深厚，首屆新生入學開啟優質人培育的嶄新風貌，希望跨國、跨域的優秀人才互動，可持續激盪現有教育規格，帶來豐富多元的創新活力。

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成大近年致力發展未來大學面貌，首屆普渡雙聯21位學生雖分屬電機、機械與資訊科系，但國際長王筱雯強調「他們不會只屬於某個科系」，優質人才培育除加深國際鏈結外，因應未來世界的多變，也應培養學生跨學科領域的知識互動能力。透過跨學院的多導師制度（Board of Mentors）以及3系每週共同活動時段等安排，電機系學生可能會有文學或醫學專業的導師，規劃設計學院或管理學院的導師也能有跟機械系同學對話的機會，資訊系與機械、電機都是同班同學，成大規劃優質開放的知識交流平台，拓展學生工程專業領域以外的多元視野與觀點，儲備豐富多彩的跨域學習能量。

為強化學生國際鏈結，成大設有多元升學管道提供學生入學後，再逐一探索出國唸書，同時取得臺灣與跨國雙學位的升學發展。成大國際處指出，普渡雙聯學生是從大學入學時，就先想好未來要以攻讀普渡碩士學位的跨國進修為目標，學生在本校就讀學士班3年期間，每1年均加入至少一門美國普渡大學實質教學課程，大四就讀普渡大學並接續準備普渡大學碩士班（申請）入學，3+1+1的學制，循序漸進，順利者5年可獲得成功大學學士學位，以及成為普渡大學碩士，是校內第一個專案型跨國進階雙學位合作案。

本次新生歡迎會除邀請本校師長外，也與美國普渡大學同步連線。新生可聽到來自國內外師長們的祝賀與期許，還有學長姊參訪普渡大學的經驗分享，同時也邀請漢翔航空公司主管線上與會。首屆新生採用嶄新國際跨校合作學習模式，很多想法需要親、師、生三方面對面交流互動，共同商討未來展望。

普渡大學為美國知名綜合性公立大學，尤以農業、科學以及工程科系研究見長，其工學院向來有美國太空人搖籃的美譽，被認為是全球頂尖的工程學校之一。1952年成大與普渡開啟長達14年的國際研究合作關係，為臺灣產業培育無數傑出人才，是成大蛻變為一流大學的重要開端。109學年入學的成大普渡雙聯組新生，分別有機械系6名、電機系8名、資訊系7名，共計錄取21名學士生，是教育部核定的計畫招生元年入學學生。

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