強降雨烈日摧殘...新埤木瓜大落果　農糧署：受損逾2成現金救助

▲立委莊瑞雄邀集農糧署等單位會勘新埤木瓜落果情形 。（圖／莊瑞雄服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

8月份雖未有颱風侵襲台灣，卻帶來大雨，導致新埤鄉木瓜園嚴重受損，瓜農向莊瑞雄立委陳情，期盼農委會能現金救助，莊瑞雄邀集農糧署等單位2日勘災後，籲請農民針對受災嚴重的瓜園提出申請，只要受災面積超過該區木瓜所種植的面積的20%，就可達到救助標準。

新埤鄉木瓜種植面積超過180公頃，佔屏東縣產量的4分之1強，是縣內木瓜最重要產地，這次木瓜受損嚴重，讓瓜農苦不堪言。

今日早上，莊瑞雄召集農糧署、農改場、縣府、鄉長及鄉公所相關承辦人員，前往新埤鄉內木瓜園現場勘災。一進入網室，只見滿地落果，個個飽滿、顆顆碩大，幾乎都已接近收成，難怪瓜農心在淌血。

瓜農說，原本每棵木瓜樹都結實累累，不是自己技術不好，但經過幾場大雨和烈陽曝曬，現在都掉在地上了，少許留在樹上的，一摸就掉，也都”嘸效”了，真的是血本無歸。

莊瑞雄表示，現場木瓜的慘況，很明顯就是天災引起。八月份，屏東縣受數個颱風的外圍環流影響，不是強降雨就是出大太陽，嬌嫩的木瓜根部，根本受不起這樣的折騰，因此出現落果現象，愈掉愈多，僅存在果樹上的，也陸續掉下。

農糧署官員說，只要受災面積超過該區木瓜所種植的面積的20%，就可達到救助標準。莊瑞雄要求農糧署，一定要從寬、從速、從簡，讓瓜農盡快領到救助金，能夠趕快進行木瓜的復育，來年能豐收。

►Her推出「積雪草煥活新生組」（積雪草煥活超導晶露 30ml+全能精華 14ml）市價1700元、特價980元

►二手票券豐富你的生活