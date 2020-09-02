「路口車不讓人」屏警強力執法　第1天開出218張違規告發單

▲屏東縣政府警局路口交通大執法，強力取締「車不讓人」違規情事 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警局1日進行「路口交通大執法」共取締218件交通違規案件，依規定處罰300~3600元不等罰款，縣警局路長李文章籲請用路人遵守，以免開單告發處罰。

▲▼取締交通違規。

縣警局昨天起於縣內行人易肇事路口加強執法，動員交通隊及各分局警力，將「車不讓人」列為重點取締項目，透過嚴正的執法取締，導正駕駛人正確路權觀念。

根據交通隊統計，共開出218件違規案件，違規行為有汽車不讓行人、闖紅燈、紅燈右轉、行人未依號誌、標線通行，每張罰單金額從300~3600元不等。

縣警局長李文章指出，汽機車禮讓行人的原則為，汽機車在行人穿越道上以距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內，應禮讓行人優先通行；其次是行人穿越路口時，汽機車不得強行進入行人穿越道，造成行人驚嚇、後退或停等行為，否則即是違規。

警方說，路口人車交匯複雜，易發生各類碰撞事故，據統計約有6成道路交通事故發生於路口，在路口各類交通工具中，因行人毫無安全防護設施，且車輛有視野死角及反應時間問題，行人為路口所有用路者中最弱勢的族群。

而屏東縣2017-2019年在路口已經造成行人10人死亡、380人受傷，2020年迄今造成3人死亡、82人受傷，為保障用路交通安全，警方將持續透過嚴正的執法取締，導正駕駛人正確路權觀念。

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