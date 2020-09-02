高樹廚師鄒鍴承襲父業　轉行種玉米朝產銷履歷邁進　

▲屏東縣高樹鄉青農鄒鍴襲父業種植玉米 。（圖／記者陳崑福翻翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

原在餐廳擔任廚師的屏東縣高樹鄉青農鄒鍴，受不景氣影響，去年返回家鄉幫父親種玉米，食用玉米年收3季，全年供應市場銷售，規劃朝向安全產銷履歷邁進中，未來將供應到量販超市，讓消費者吃到健康安全有保障的玉米。

22歲的鄒鍴說，父親種玉米有30多年，供應全台各地，目前種了近1公頃的玉米，維持不間斷的供貨，所以一年四季都種玉米，但主要產季也是最佳收穫季節在冬天，冬天使用量大，小攤販的烤玉米及煮玉米、火鍋店都用得到；在夏天一樣有市場需求。

晚上採的玉米會更香甜，因此每天晚上9點多到農場採收，幾乎到半夜3點才收工，回家稍微休息，就開始運送玉米到行口及販運商各地，幾乎過著日夜顛倒的生活。

他表示，剛開始很痛苦，尤其冬天特別辛苦，但冬天玉米品質最好，但一年來已慢慢習慣；現階段全年都有種玉米，一年分3期，每天採收量夏天在1000斤，冬天有1500斤，採收期幾天內不噴藥，保障食安問題，未來將申請更安全的產銷履歷驗證。

他指出，種玉米看似簡單，但管理工作很重要，雖小時候跟父親到玉米田工作，但只是幫忙性質，現在自己管理大面積的玉米田，就要更用心，所以報名屏東農業大學學習更多農業知識。

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