北港朝天宮中元普渡　為防疫取消水果山...樸實莊嚴心意虔誠

▲雲林北港朝天宮今(2)日下午舉辦慶讚中元節普渡法會，在廟前廣場周圍設置祭品長龍。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港朝天宮今(2)日下午舉辦慶讚中元節普渡法會，在廟前廣場周圍，設置1條祭品長龍，往年該處都會擺滿廟方與各鋪會提供琳瑯滿目非常豐盛祭品，款待「好兄弟、好姐妹」，由其以青果鋪的2000台斤水果山最受矚目，今年因防疫關係取消水果山，現場仍精心佈置設桌，讓附近民眾自備供品普渡。

今日農曆七月十五日中元節，北港朝天宮依往例在廟前舉辦普渡法會，各舖戶都準備各式各樣供品，除了白米、油、醬油、餅乾、糖果，還有玩具、化粧品、奶瓶及牛奶等，讓男女老幼的「好兄弟、好姐妹」各取所需。

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▲雲林北港朝天宮今(2)日下午舉辦慶讚中元節普渡法會。（圖／記者蔡佩旻攝）

北港朝天宮表示，每年都在農曆７月13、14、15日三日進行整個普渡作業，以往都是13日傍晚出去引孤魂回孤魂棚安置，今年則開始從12日提早一天引回，13日上午就能開始聽師父送誦課經。故從今年開始都提早一天。

少了水果山的北港普渡會，不減的是附近民眾、攤商精心佈置會場與虔誠準備供品的心意。

▲今年中元節少了水果山的北港普渡會，不減的是附近民眾、攤商精心佈置會場與虔誠準備供品的心意。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼各式各樣供品，除了餅乾、糖果，還有玩具、奶瓶及牛奶等，讓「好兄弟、好姐妹」各取所需。（圖／記者蔡佩旻攝）







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