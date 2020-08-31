普渡快結束！她靠近供品「猛起雞母皮」下秒還爆哭：磁場對上了…

▲原PO普渡時莫名哭了。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

正值農曆七月，家家戶戶選在中元節前後辦理普渡拜拜。一名女網友在《靈異公社》貼文，說她到廟裡普渡，快結束的時候，本來打算站在祭品旁等誦經結束，沒想到一靠近祭拜區域，突然就起雞皮疙瘩，甚至還哭了。回家後，原PO忍不住聯想「也許，是我跟祂們的磁場對上了」，好奇問有沒有人也有這樣的經歷。

這位女網友30日在臉書《靈異公社》貼文，說她下午到廟裡普渡，快結束的時候，她看到有些人已經開始收祭品回家，就想跟其他人一樣，打算站到供品旁邊等誦經結束，「當我一靠近（當時是在祭拜的區塊灑糖果，不確定用意），突然雞皮疙瘩起來。」

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原PO說，當下她突然覺得自己錯了、不應該靠近，因為好兄弟們還在、還沒解散，祂們還在聽誦經，「結果，我哭了，我哭得莫名其妙，當下心中有種『非常感謝』的感動。」突發事件讓女網友忍不住直呼，「問題來了，普渡也不是普我，我是在感動什麼啦？」

▲原PO一靠近供品，就開始起雞皮。（示意圖／Pixabay）

回到家後，原PO把當時的經過想了一遍，認為是自己的磁場跟好兄弟對上了，才會出現那些情緒，不禁好奇其他人有沒有這種經歷。貼文一出，就有人附和，「我也是會有這樣的感覺，不自覺掉眼淚，然後覺得非常的感動。」

留言中，甚至有網友分享，「我之前遇過，平常我到廟裡拜拜，或是遇到繞境，都沒什麼事情。結果上次我們鄉里的大廟，主神是右昌的宮廟分靈過來，當時右昌的主神來我們這裡走訪，經過我家門前的時候，我感覺到一股很想哭的感覺……經過我家門口一小段後，那種想哭的感覺就沒了。」

還有人則是提醒灑糖果的部分，「以前不懂，搶得好開心……後來才知道，落地結束才能撿……」、「一種是乩童灑下，要掉地上後才撿；一種是和尚放焰口念經，結束才能撿……不然容易被好兄弟誤會」、「在法會結束前盡量不要靠近供品桌，若剛好磁場較靠近的人，以及運勢較低的人，會很容易沖煞到」、「建議最好是等到灑完過最少5分鐘再去撿。」