快訊／雲林莿桐暗夜火警　老公下班急拖出　妻倒臥房中仍不幸身亡

▲雲林縣莿桐鄉晚間發生一起住宅火警，屋主下班返家於樓梯發現煙霧瀰漫，衝上樓打開房間將屋內的妻子拖出門外，其已無呼吸心跳，無法挽救。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣莿桐鄉晚間7時許發生一起透天住宅火警，消防局接獲通報派出四個分隊及救護、災車8輛及14名警消人員前往搶救，據了解，當時屋中僅屋主張姓妻子與老父親在家中，屋主下班返家於樓梯發現煙霧瀰漫，衝上樓打開房間將屋內的妻子拖出門外，其已無呼吸心跳，無法挽救；而老父親在一樓休息雖未察覺樓上著火，但所幸並無受傷。

雲林縣消防局晚間7點18分獲報，莿桐鄉埔子村一棟三層建築民宅發生火警，後派遣公園、莿桐、西螺、斗六消防分隊前往搶救，警消到達現場發現，起火點於三樓後方臥室，床頭的右側起火、濃煙密度極高，燃燒面積約2平方公尺，雖於到達現場後15分鐘將火勢撲滅，但屋主約40多歲的張姓妻子已呈現僵硬，明顯死亡。火警發生原因仍待火場調查人員進一步釐清調查。

▲屋主下班返家於樓梯發現煙霧瀰漫，衝上樓打開房間將屋內的妻子拖出門外，其已無呼吸心跳。（圖／記者蔡佩旻攝）

屋主向警方表示，下班回到家要上樓找妻子，爬到二樓發現煙霧瀰漫，驚覺不對勁趕緊往三樓房間衝，開門看見妻子倒臥床舖，而床頭右側起火燃燒，呼叫妻子無反應隨即將其先拖離房間，妻子身上並無明顯燒燙傷，但已無生命徵象，隨即從浴室拉出水管滅火；屋主對警方陳述，妻子身體不好，偶有吃安眠藥的習慣，不排除是吃安眠藥睡著才對火煙無反應。

莿桐鄉長林靖焜接獲消防局通報公所社會課後隨即趕往獲警現場了解案情、關心家屬，鄉長林靖崑表示，現在天氣炎熱，在有較乾燥的堆積物或是老舊房屋電源的部分務必須多注意，也請民眾多發揮守望相助的精神，發現左鄰右舍有異常應立即關心，將傷害降到最低。

莿桐鄉長林靖焜指出，公所亦將編列住警預算，今日這起事件顯然是煙霧的關係所發生不幸傷亡，公所的部分會立即規劃財源，也希望有熱心的企業來贊助幫忙鄉下村民裝設住警器，防範未然提醒屋內的人有所警覺並盡快逃離現場，在此也呼籲鄉民，能夠發揮敦親睦鄰精神注意安全。

▲莿桐鄉長林靖焜接獲消防局通報公所社會課後隨即趕往獲警現場了解案情、關心家屬。（圖／記者蔡佩旻攝）



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