蒜頭漲3倍...農民減產＋進口蒜被退200貨櫃「蒜商搶貨差點下跪」

▲國內蒜頭從七月開始一路每週漲價至今，昨日西螺果菜市場交易行情價每公斤均價300元，傳統市場蒜頭每台斤200元、蒜仁210元，大蒜如今物以稀為貴。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內蒜頭從七月開始一路每週漲價至今，昨日西螺果菜市場交易行情價每公斤均價300元，傳統市場蒜頭每台斤200元、蒜仁210元，大蒜如今物以稀為貴，不僅餐飲業者叫苦連連，無法進口的狀況連與生鮮超市簽約的蒜商都搶到差點下跪。

近月來蒜頭市價一路飆漲，國內蒜頭供需約在每年近7月耗罄，此時必須倚靠進口蒜頭來銜接需求，9至11月開始栽種後一直到隔年清明節前後採收。今年因疫情影響，進口貨櫃檢疫相當嚴格，以往年需進口約400櫃每櫃約24噸的大蒜，今年至今只進來約40櫃，完全是供不應求。

請繼續往下閱讀...

陳姓蒜商低調表示，疫情關係進口必須非常小心，農委會為此提高防檢規格措施，據悉至目前至少已退回200個貨櫃，國外蒜頭也因疫情關係產量減少，今年進口成本也拉高，在進口蒜頭入不了關的狀況下，物以稀為貴之外，有與量販店簽約的商人更怕就算掏兩倍的錢要買都買不到，能搶到一個貨櫃的量要下跪都划算。

斗六一家海鮮餐廳主廚表示，往年蒜仁大約一台斤70、80元，今年從100多元一直飆漲，至今一台斤要價200元，買到手軟也沒辦法，國人飲食習慣中，許多菜少了蒜頭就不對味，家庭主婦還能以薑絲代替蒜頭爆香，但經營餐廳需維護品質，該用的量不能減，都是自行吸收。

西螺果菜市場經理姜福受說，在市場服務30多年沒遇過蒜頭價格這麼高。姜福受指出，今年蒜頭價格飆漲，主要是因國內蒜頭減產，加上進口蒜沒到市場，今天西螺果菜市場蒜頭、蒜仁批發價上價每台斤333.4元、中價250元。

▲海鮮餐廳主廚表示，往年蒜仁大約一台斤70、80元，今年從100多元一直飆漲，至今一台斤要價200元，買到手軟也沒辦法。（圖／記者蔡佩旻攝）

►二手票券豐富你的生活

►口碑超強小金瓶

【其他新聞】

►雲林幼兒園教師打童拎廁所 其他家長被嚇到忙退費：太可怕了

►幼兒園老師失控「狂揍3歲兒」！15童目睹全程...父心碎曝畫面

►虎尾中元祭普渡壇準備好了 供桌估逾5000桌

►台電雲林區營業處中元祈平安 關懷弱勢送愛心物資