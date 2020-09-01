雲林幼兒園教師打童拎廁所　其他家長被嚇到忙退費：太可怕了

▲教室中約15個孩子，全程目睹教師施暴的畫面，教師一同進去廁所後拿出拖把，擦著被打的孩子原本坐著的地方，所有孩子目不轉睛地緊盯著老師的一舉一動。（圖／家長提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市一所私立幼兒園昨日發生一起教師失控暴打學童案件，一名陳姓女教師因班上3歲男童尿濕褲子，情緒失控，一把抓起男童手臂拍打屁股臀部，並拎甩到廁所裡，整個過程全被教室中的監控器拍下，家長向校方取得畫面後心痛PO網。幼兒園也在臉書發出聲明，「只要老師打小孩，不管任何理由我們是一律不再聘用。」

該幼兒園位於斗六市南京西路，在附近學區幼兒園中評價不低，昨晚家長公布孩子被教師管教過當的影片後，許多民眾認出教室紛紛公佈幼兒園校名，園方在眾矢之的下於午夜在官方臉書發出聲明止血。

▲今（1）日一早記者前往幼兒園，園方拒絕受訪，僅說明「一切按照主管機關規定處理」。（圖／記者蔡佩旻攝）

昨晚事件爆發後一早有家長前往幼兒園退費，一名家長表示，昨日才辦理入學註冊領了新書包，晚間在網路上看見園方發生學童體罰事件，越想越不放心，今日開學第一天，決定還是前來辦理退費，因為孩子也是即將進入學小班，而案件發生也是在小班班級，老師把小孩子打成這樣，真的太可怕了，這麼小的孩子怎禁得起這樣被打。

▲一名家長表示，昨日才辦理入學註冊領了新書包，晚間在網路上看見園方發生學童體罰事件，越想越不放心，今日開學第一天，決定還是前來辦理退費。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今（1）日一早記者前往幼兒園，園方拒絕受訪，僅說明「一切按照主管機關規定處理」。而被施暴的學童家長，昨晚已由民代陪同前往警局報案。

縣府教育處派員前往了解，雲林縣教育處特教科科長黃淑真表示，針對此事件感到相當遺憾與抱歉，昨日幼兒園發生類似體罰學生的事件，今早特地趕來幼兒園視察，目前還在了解狀況階段，還未確切了解到實際上的狀況是如何，上午將在幼兒園內詳細暸解後再前往學童家中探視孩子來權衡釐清案情。

▲今（1）日一早記者前往幼兒園，園方拒絕受訪，僅說明「一切按照主管機關規定處理」。（圖／記者蔡佩旻攝）

特教科科長黃淑真說，如果該名陳姓教師失當體罰學童教育處將依照《幼教法》相關規定，園方目前僅說明，對於動手打學生的教師做解聘懲處，而特教科也會依照園方所上報的校安通報再對社會處、社工通報，並對園方檢視針對幼教師的職業訓練有沒有確實，並對禁止體罰情事做教育宣導。待全面了解後才能對園方進行下一步處置。

▲黃先生在孩子回家後，想幫孩子換衣服，沒想到衣服一翻起來竟然出現滿滿的傷痕。（圖／家長提供）

社會處長林文志表示，昨日接獲通報後由值班社工聯繫到家長，今日也會到學童住處做家訪，社會處後續將針對行為人或是園方疏失依據《兒童及少年福利與權益保障法》來做相關的處理，另將協同教育處對孩童作心理輔導，如果需要社會處提供任何協助，將盡全力幫忙。

▲黃先生在孩子回家後，想幫孩子換衣服，沒想到衣服一翻起來竟然出現滿滿的傷痕。（圖／家長提供）

幼兒園聲明全文「我是XXX的管理者，剛才從家長家裡回來，我們幼兒園的立場很明確，我們管理園所非常嚴謹，老師對小孩一定要有愛心及耐心，這是身為老師最基本的條件，我想應該沒有任何一個幼兒園可以容忍老師打小孩，明知道打下去一定會惹出天大的事情來。

我們的園規很清楚，只要老師打小孩，不管任何理由我們是一律不再聘用，也就是馬上開除。家長其實很明理也知道這是老師個人的行為與幼兒園無關，但我們管理園所也是有督導不周的責任，儘管我們再三耳提面命且在園務會議也一再要求老師要有愛心耐心，不可以打小孩但有時候我也很無奈，明明老師都是大學幼教幼保系畢業,而且從事幼教也有十幾年的經驗了，怎麽就沒辦法控制情緒而導致如此嚴重後果。

這位老師沒了工作而且未來可能也無法從事幼教工作，也沒有好名聲，我想這是老師自己要面對的問題，至於我們幼兒園一定會痛定思痛再加強管理及在職教育訓練，不要讓事情再發生,這是身為管理者的責任，有問題發生我們絕對不會逃避，一定好好處理,虛心地檢討。」

▲黃先生在孩子回家後，想幫孩子換衣服，沒想到衣服一翻起來竟然出現滿滿的傷痕。（圖／家長提供）

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