雲林莿桐火警女屋主喪命　張麗善慰問家屬盼裝警報器

▲起火點於三樓後方臥室，床頭的右側起火、濃煙密度極高，燃燒面積約2平方公尺，火警發生原因仍待火場調查人員進一步釐清調查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣莿桐鄉昨日晚間發生一起住宅火警，警消到場發現三層樓建築物中，起火點位於三樓神明廳後方臥室，燃燒面積約2平方公尺，張姓女屋主由丈夫發現從床鋪拖出房間時卻已身體僵硬明顯死亡。雲林縣長張麗善、雲林縣消防局長林文山中午前往意外現場，了解火警事故並慰問屋主。

雲林縣消防局昨（1）日晚間7點18分獲報，莿桐鄉埔子村一棟三層建築民宅發生火警，警消到達現場發現，起火點於三樓後方臥室，床頭的右側起火、濃煙密度極高，燃燒面積約2平方公尺，雖於到達現場後15分鐘將火勢撲滅，但屋主約40多歲的張姓妻子已呈現僵硬，明顯死亡。火警發生原因仍待火場調查人員進一步釐清調查。

▲起火點於三樓後方臥室，床頭的右側起火、濃煙密度極高，燃燒面積約2平方公尺，火警發生原因仍待火場調查人員進一步釐清調查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，目前雲林縣政府針對低收入戶、中低收入戶、身心障礙的家庭及獨居長者都有極力在募款幫大家裝置住宅火災警報器，也希望社會各界能夠慷慨解囊，幫助這些比較弱勢的家庭順利的安裝。

張麗善說明，「如果安裝火災警報器，一旦發生濃煙或是熱度太高時，發揮效用就可以有黃金救援時間，保障家庭所有成員的生命財產的安全，希望家家、戶戶都能夠裝置火災警報器，提醒自己，尤其是在晚上睡眠的時間，透過這樣的一個感應器，透過這樣的聲音的傳遞，可以讓我們盡速通報119或是左右鄰居救援。」

雲林縣消防局長林文山表示，濃煙致死事故不容小覷，雲林縣一個月內兩起濃煙火警已造成四人死亡的不幸事故，昨日這起案例是睡在三樓遭吸入濃煙致死，在此呼籲雲林縣鄉親，如果能在家裡裝獨立式的住宅火災警報器，確實在意外發生後黃金救援時段，有發生火災的狀態下，發出警報提醒民眾來逃生。雲林縣目前裝設普及度約50%，未來希望所有的住戶也能自行購買，安裝在家庭中的每一個樓層樓梯、走道間包含每個房間，來保障民眾的生命財產安全。

▲起火點於三樓後方臥室，床頭的右側起火、濃煙密度極高，燃燒面積約2平方公尺，火警發生原因仍待火場調查人員進一步釐清調查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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