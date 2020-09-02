　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林莿桐火警女屋主喪命　張麗善慰問家屬盼裝警報器

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲起火點於三樓後方臥室，床頭的右側起火、濃煙密度極高，燃燒面積約2平方公尺，火警發生原因仍待火場調查人員進一步釐清調查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲起火點於三樓後方臥室，床頭的右側起火、濃煙密度極高，燃燒面積約2平方公尺，火警發生原因仍待火場調查人員進一步釐清調查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣莿桐鄉昨日晚間發生一起住宅火警，警消到場發現三層樓建築物中，起火點位於三樓神明廳後方臥室，燃燒面積約2平方公尺，張姓女屋主由丈夫發現從床鋪拖出房間時卻已身體僵硬明顯死亡。雲林縣長張麗善、雲林縣消防局長林文山中午前往意外現場，了解火警事故並慰問屋主。

雲林縣消防局昨（1）日晚間7點18分獲報，莿桐鄉埔子村一棟三層建築民宅發生火警，警消到達現場發現，起火點於三樓後方臥室，床頭的右側起火、濃煙密度極高，燃燒面積約2平方公尺，雖於到達現場後15分鐘將火勢撲滅，但屋主約40多歲的張姓妻子已呈現僵硬，明顯死亡。火警發生原因仍待火場調查人員進一步釐清調查。

▲起火點於三樓後方臥室，床頭的右側起火、濃煙密度極高，燃燒面積約2平方公尺，火警發生原因仍待火場調查人員進一步釐清調查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲起火點於三樓後方臥室，床頭的右側起火、濃煙密度極高，燃燒面積約2平方公尺，火警發生原因仍待火場調查人員進一步釐清調查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，目前雲林縣政府針對低收入戶、中低收入戶、身心障礙的家庭及獨居長者都有極力在募款幫大家裝置住宅火災警報器，也希望社會各界能夠慷慨解囊，幫助這些比較弱勢的家庭順利的安裝。

張麗善說明，「如果安裝火災警報器，一旦發生濃煙或是熱度太高時，發揮效用就可以有黃金救援時間，保障家庭所有成員的生命財產的安全，希望家家、戶戶都能夠裝置火災警報器，提醒自己，尤其是在晚上睡眠的時間，透過這樣的一個感應器，透過這樣的聲音的傳遞，可以讓我們盡速通報119或是左右鄰居救援。」

雲林縣消防局長林文山表示，濃煙致死事故不容小覷，雲林縣一個月內兩起濃煙火警已造成四人死亡的不幸事故，昨日這起案例是睡在三樓遭吸入濃煙致死，在此呼籲雲林縣鄉親，如果能在家裡裝獨立式的住宅火災警報器，確實在意外發生後黃金救援時段，有發生火災的狀態下，發出警報提醒民眾來逃生。雲林縣目前裝設普及度約50%，未來希望所有的住戶也能自行購買，安裝在家庭中的每一個樓層樓梯、走道間包含每個房間，來保障民眾的生命財產安全。

▲起火點於三樓後方臥室，床頭的右側起火、濃煙密度極高，燃燒面積約2平方公尺，火警發生原因仍待火場調查人員進一步釐清調查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲起火點於三樓後方臥室，床頭的右側起火、濃煙密度極高，燃燒面積約2平方公尺，火警發生原因仍待火場調查人員進一步釐清調查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►二手票券豐富你的生活

►口碑超強小金瓶


【其他新聞】

►快訊／雲林莿桐暗夜火警　老公下班急拖出　妻倒臥房中仍不幸身亡

►蒜頭漲3倍...農民減產＋進口蒜被退200貨櫃「蒜商搶貨差點下跪」

►雲林幼兒園教師打童拎廁所　其他家長被嚇到忙退費：太可怕了

►幼兒園老師失控「狂揍3歲兒」！15童目睹全程...父心碎曝畫面

ET快訊
快訊／台灣輸出病例日本、越南　印尼船員境外移入
35歲國小狼師告白11歲女童交往4年　姐見「陌生鑰匙」才曝光
最關鍵人物！他揭高雄少女神閨蜜「2事蹟」：換我撐不到10分鐘
快訊／南下抓毒犯！台中警車撞嫌犯車　2警、1嫌送醫
澎湖民宿老闆偷拍美背妹傳臉書！意外曝50萬YouTuber私
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林莿桐火警女屋主喪命　張麗善慰問家屬盼裝警報器

台南市智慧路邊停車計費系統　獲頒「智慧城市創新應用獎」

中元禮儀公司送行者車子無法啟動　潭頂警即刻救援助趕喪家吉時

桃園女到屏東三地門會網友迷路　里港警供吃喝助返家

全力推動並落實性別平等　黃偉哲：打造台南成為性別友善城市

屏東小琉球驚見豬屍　海巡著防護衣就地掩埋消毒

新北八里區農會推單顆「平安柚」　中元普渡應景有拜有保佑

花蓮膠筏遭浪襲翻覆！2船員依附膠筏漂流　海巡偕漁民救上岸

新北農業局空中衛星鷹眼監測　山坡地濫墾違規無所遁形

35歲前受孕成功率高　體重和年齡影響婦女生育能力

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

不聽話就電妳！套項圈囚禁少女　羅嫌被押送警局：我跟她道過歉

雲林莿桐火警女屋主喪命　張麗善慰問家屬盼裝警報器

台南市智慧路邊停車計費系統　獲頒「智慧城市創新應用獎」

中元禮儀公司送行者車子無法啟動　潭頂警即刻救援助趕喪家吉時

桃園女到屏東三地門會網友迷路　里港警供吃喝助返家

全力推動並落實性別平等　黃偉哲：打造台南成為性別友善城市

屏東小琉球驚見豬屍　海巡著防護衣就地掩埋消毒

新北八里區農會推單顆「平安柚」　中元普渡應景有拜有保佑

花蓮膠筏遭浪襲翻覆！2船員依附膠筏漂流　海巡偕漁民救上岸

新北農業局空中衛星鷹眼監測　山坡地濫墾違規無所遁形

35歲前受孕成功率高　體重和年齡影響婦女生育能力

平時就要灌輸小孩「3觀念」防歹徒！女律師曝10要點避免被綁架

商務人士縮短居檢維持18國　緬甸疫情上升被降至「中低風險國」

米歇爾連破詹皇柯瑞紀錄卻出局　不忘聲援社會正義獲讚真領袖

快訊／台灣病例輸出日本、越南　印尼船員境外移入

高雄少女被擄66小時「家長管教要更限制」？　呂秋遠一句話點醒爸媽

挑燈夜訓感染U23學弟　響尾蛇林家正：對職業付出態度

中職／樂天客家宴主題日　爆紅客家妹陳明珠球場主持

寵物雲清倉第三波抽「破千澎派零食箱」！　紐西蘭犬貓乾糧、推車55折售完為止

「路口車不讓人」屏警強力執法　第1天開出218張違規告發單

LIVE／健保署趁「美豬牛之亂」悄推自費醫材上限　陳時中14時說明

吳奇隆突襲楊洋遭5保安壓制在地　導演崩潰狂喊：那是藝人

地方熱門新聞

台南男到屏東「想看燈會」　阿嬤接警電話嚇一跳

獨／池上美景不復在？光電大舉入侵

新竹縣府門口丟2.4億！失主身分曝光

花蓮膠筏浪襲翻覆　2船員依附膠筏漂流獲救

王馨世醫師　35歲前受孕成功率高

板橋車站警報狂叫！鐵捲門下降…商家被迫關門

「在家報稅真安心」中獎名單公布

市代徒步走19公里　為創世募物資

禮儀公司送行者車子無法啟動警助趕吉時

上萬家燕現身台東市區　汽車慘淋鳥屎

嘉義市購物節推「滿千送百」

桃園「航空城工程處」　揭牌成立

台南市智慧路邊停車計費系統獲獎

中和秀峰段平面停車場9/1試營運

更多熱門

相關新聞

快訊／台中塑膠工廠火警　警消灌救中

快訊／台中塑膠工廠火警　警消灌救中

台中市大雅區清陽路2日上午7時40分發生火警，警消獲報趕抵現場，發現起火的是一處塑膠射出工廠，現場濃煙密布，火勢相當猛烈，警消立即架設水線灌救。初步清查，現場無人員受困、也未有人受傷，目前災損、起火原因還有待進一步調查釐清。

雲林莿桐暗夜火警　發現1女倒臥房亡

雲林莿桐暗夜火警　發現1女倒臥房亡

文旦界的奧林匹克殿堂　2020大斗六文旦嘉年華 

文旦界的奧林匹克殿堂　2020大斗六文旦嘉年華 

幼兒園教師打童拎廁所　其他家長被嚇到忙退費

幼兒園教師打童拎廁所　其他家長被嚇到忙退費

金山民宅疑變電箱起火　一家三口屋主急逃生

金山民宅疑變電箱起火　一家三口屋主急逃生

關鍵字：

火警濃煙雲林縣莿桐鄉

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

高雄少女案　全台出動200警力

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

囚禁少女66小時！羅嫌傳自招「隔衣磨蹭」

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

女兒偷看電視險被抓　牠拍桌提醒

15歲小小彬升高中了！

雙颱很猛！　海神將快速增強「可能會太大太強」

台61線工程車遭撞！駕駛頭身分離屍塊噴飛

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

更多

最夯影音

更多
高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄
狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面