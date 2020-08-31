虎尾中元祭普渡壇準備好了　供桌估逾5000桌

▲雲林縣虎尾中元祭將在周三農曆七月十五日隆重熱鬧登場，目前七大普渡會展開普度會場布置，北區開始搭建4層樓高的普渡壇。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾中元祭與基隆中元祭、宜蘭頭城搶孤列全台三大中元祭之一，將在周三農曆七月十五日隆重熱鬧登場，目前七大普渡會展開普度會場布置，北區開始搭建4層樓高的普渡壇，當日將於市區多條街道上舉行「街仔普」，供桌估計逾5千桌；警方當日下午18時起至24時止，進行交通疏導管制。

虎尾中元祭分為東、西、南、北、中、福德、德興等七大普渡會，預計周三下午由「街仔普」、「市仔普」開始，在路中擺上供桌，讓附近民眾、商家金豐盛的祭品擺上桌，款待「好兄弟」，到時沿街擺設雞鴨魚肉等山珍海味供品，祭拜「好兄弟」。

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七大普渡區普渡會為了讓供桌上的祭品看起來更豐盛，更有設置「看桌」的祭祀擺設，有冰雕、餅乾人物造型雕、五穀雜糧桌及美食點心區搭配蔬果雕料理上，還備盥洗用具區讓好兄弟盥洗盛裝出遊，各區普渡題材內容包羅萬象，讓人目不瑕給，成為虎尾中元祭的一大特色。

虎尾中元祭每年吸引數萬人潮湧入，帶動無限商機，吸引各種小吃美食、飲品攤位、民俗技藝攤位進駐，入夜後，民眾攜家帶眷出遊觀看，將市區街道擠得水洩不通；虎尾警分局為疏導交通將於當天進行交通管制。

管制時間將於9月2日(星期三)18時起至24時止。管制虎尾鎮市區部分路段，光復路與弘道路口，禁止汽車由光復路往圓環方向。林森路與民族路口，禁止汽、機車由民族路往圓環(東)方向。林森路與光復路口，禁止汽車由光復往圓環方向。林森路與新興路口，禁止汽車由新興路往中正路方向。

林森路與仁愛路口，禁止汽車由仁愛路往中正路方向。林森路與中山路口，禁止汽車由中山路往中正路方向。林森路與公安路口，禁止汽車由公安路往中正路方向。林森路與德興路口，禁止汽車由德興路往中正路方向。中正路與忠孝路，禁止汽車由中正路往徳興宮方向。中山路與新生路，禁止汽車由中山路往中正路方向。

虎尾警分局呼籲，屆時因中元祭各區活動，人潮及車輛眾多，請用路人行經活動路段請慢行並遵從警員及交通指揮人員指示行止。為確保交通安全與順暢,將加強部署警力針對酒駕、危駕等行為嚴格取締，呼籲民眾勿以身試法,維護虎尾中元節順利進行，需要大眾發揮公德心及愛心並遵守交通行車法規、秩序。

▲虎尾中元祭每年吸引數萬人潮湧入，吸引各種小吃美食、飲品攤位、民俗技藝攤位進駐，將市區街道擠得水洩不通；虎尾警分局為疏導交通將於當天進行交通管制。（圖／記者蔡佩旻攝）





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