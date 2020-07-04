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指考英文作文「如何維護校園安全」　試題一張圖都沒...試考生：刺激額葉

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▲▼107年大學指定考科考試結束,師大附中,考生,考試結束。（圖／記者周宸亘攝）

▲大學指考。（圖／記者周宸亘攝）

記者許展溢／台北報導

大學指考今（4日）第三節考英文，大考中心分析試題特色，取材兼具學術性與知識性，側重閱讀理解，結合生活情境與時事，評量寫作與分析能力。英文作文以和考生切身相關的「校園安全」為主題。試考生認為，題目囊括科普、教育等多面向，能刺激考生額葉，也能檢測考生的海馬迴功能是否正常。

大考中心表示，題目涵蓋科學、醫學、人文歷史和教育等，如16至20題發明盤尼西林的機緣巧合、31至35題古羅馬戰士介紹、36至39題下水道淨水方式的沿革，和48至51題歐巴馬教育法案。創新試題出現在51題，提供段落文字，依文章組織結構，判斷其段落位置。生活情境與時事部分，如早期參觀博物館限制，對照現今的普及與便利性。

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▲▼大學指考英文。（圖／記者許展溢攝）

▲大學指考英文。（圖／記者許展溢攝）

高中師指出，字詞、句構符合高中三年學習內容，綜合測驗只要掌握詞彙語意及用法、基本文法句型，都可回答多數試題。整體試題設計十分多元，可全面評量學生閱讀能力，非選擇「中譯英」部分，主題是多數學生都有的校外教學經驗，參觀博物館，兩題採今昔對比，敘述早期博物館只開放給中上階層，但現在多數人則可親自或透過線上導覽享受探索文化珍寶樂趣。

作文校園安全部分，高中師認為，主題和考生息息相關，適合考生從現有經驗發揮，整體試卷試題用字難易度適中，用字多在各版英文教科書可見。試考生說，試卷著重文章歸納、詞意推敲能力，也貼近生活，除選用汙水處理的引文，更在作文當中引導考生思考校園安全重要性，命題者在試題中融入大量人文元素，讓考生彷彿置生典藏豐富的藏書閣，不致深入寶山，空手而歸。

建中老師劉家慧表示，作文近幾年看到主軸都是希望讓考生對議題表達看法，如過去給圖片引導論敘，或今年純粹文字敘述，用生活場景讓學生表現看法，老師們都認為大部分同學可以有很好的發揮，輕鬆從校園經驗、社會新聞去找題材。另外，翻開這次試題，沒有一張圖表，相較過去都有，教師群表示，不管考圖表還是文字，重點都是要測試孩子怎樣的能力，圖表或文字都可被測出，只是表達方式不同。難易度則跟往年差不多，尤其頂標部分，其實一直以來都沒有什麼動過。

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