假扮女網友搭訕簽賭　誘導下大注詐財400萬

▲專案小組見時機成熟發動攻堅執行搜索行動。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

內政部警政署刑事警察局偵查第九大隊第一隊於去年年底獲報，有詐欺集團在花蓮地區設置機房。經與刑事警察大隊組成專案小組長期蒐證，日前時機成熟發動攻堅執行搜索，逮捕鄭女等犯嫌7人，現場查扣電腦5台、螢幕10台、手機13支、硬碟3個、監視器主機1台，全案依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌，移送花蓮地方檢察署偵辦。

▲▼查扣電腦主機、螢幕、手機及監視器主機等證物。

刑事警察局表示，該集團極其狡猾，每隔一段時間即會搬遷，因而與花蓮縣警察局刑事警察大隊共組專案小組，報請花蓮地方檢察署指揮偵辦。調查發現該詐騙集團，係以詐術於IG、LINE等社群軟體假扮女性網友搭訕被害人後誘騙至賭博網站參與博奕，再由老師報明牌，等被害人被誘導下大注時，該詐騙集團再以控制網賭平台系統的手段，導致被害人下注跟牌時會出現系統異常而被踢出系統，再以話術營造是被害人自己手機或電腦網路系統不穩因而投注失利，從而詐騙被害人的投注金。

後續經向上溯源，追查、陸續將上游黃嫌查緝到案，黃嫌除將詐騙集團以公司化企業化經營外，有別於傳統詐騙集團配合非法「水房」、車手團，竟在集團底下另以其妻名義合法開設、經營「網路科技」第四方支付公司，以合法方式來掩護處理非法詐騙金流且記帳精確又降低被警方查緝的風險，本案經警方清查被害人數達24人，被詐欺金額達新台幣四百餘萬元。日前這些犯嫌均已遭花蓮地方檢察署起訴。

▲逮捕犯嫌7人，依組織犯罪防制條例、洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌移送偵辦。

花蓮縣警察局局長林樹徽表示，花蓮縣民風淳樸、治安平穩，這次破獲詐騙機房，充分展現警方打擊詐欺犯罪之決心。新修正組織犯罪防制條例已將詐欺集團犯罪納入，不僅刑責重，而且犯罪者會處以強制勞動工作等保安處分，民眾切勿以身試法。

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