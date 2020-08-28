網路援交詐騙又來了！　民眾買點數店員報警成功阻詐3萬3

▲台南市警五分局開元派出所接獲北區開元路OK便利超商店員來電通報民眾購買遊戲點數疑似遭詐騙，警方成功攔阻2人遭詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局開元派出所8月26日接獲北區開元路OK便利超商店員來電通報民眾購買遊戲點數疑似遭詐騙，經警方到場解說網路交友詐騙手法後，成功攔阻2人遭詐，攔阻金額共3萬3千元。

38歲的孟姓女子日前於LINE APP認識一名帳號名稱「陳DD」的女子，兩人互加好友聊天，26日下午4時許，「陳DD」表示想跟她見面，但要孟女至超商購買3萬元的遊戲點數，並將序號拍照回傳才能見面，因孟女購買高額點數引起店員注意關心提問，並通報警方到場協助。

26日深夜11時許，31歲的謝姓男子接獲一通無顯示號碼電話，對方稱可提供性服務，要謝男透過LINE加入暱稱「佳兒」的好友，隨後「佳兒」要謝男至超商購買3000元的遊戲點數交付即可與其援交，後經店員察覺提醒並報警協助，2人在店員及警方的協助下未遭詐騙。

市警五分局8月迄今開元所轄已攔阻12起網路交友詐騙，警方表示網路交友無法判斷對方身分真偽，呼籲民眾要提高警覺切勿聽信要求購買點數或匯款，發現可疑立即撥打165反詐騙專線查證或打110報案，以免得不償失。

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