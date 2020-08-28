　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

網路援交詐騙又來了！　民眾買點數店員報警成功阻詐3萬3

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警五分局開元派出所接獲北區開元路OK便利超商店員來電通報民眾購買遊戲點數疑似遭詐騙，警方成功攔阻2人遭詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局開元派出所接獲北區開元路OK便利超商店員來電通報民眾購買遊戲點數疑似遭詐騙，警方成功攔阻2人遭詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局開元派出所8月26日接獲北區開元路OK便利超商店員來電通報民眾購買遊戲點數疑似遭詐騙，經警方到場解說網路交友詐騙手法後，成功攔阻2人遭詐，攔阻金額共3萬3千元。

▲台南市警五分局開元派出所接獲北區開元路OK便利超商店員來電通報民眾購買遊戲點數疑似遭詐騙，警方成功攔阻2人遭詐。（圖／記者林悅翻攝，下同）

38歲的孟姓女子日前於LINE APP認識一名帳號名稱「陳DD」的女子，兩人互加好友聊天，26日下午4時許，「陳DD」表示想跟她見面，但要孟女至超商購買3萬元的遊戲點數，並將序號拍照回傳才能見面，因孟女購買高額點數引起店員注意關心提問，並通報警方到場協助。

26日深夜11時許，31歲的謝姓男子接獲一通無顯示號碼電話，對方稱可提供性服務，要謝男透過LINE加入暱稱「佳兒」的好友，隨後「佳兒」要謝男至超商購買3000元的遊戲點數交付即可與其援交，後經店員察覺提醒並報警協助，2人在店員及警方的協助下未遭詐騙。

市警五分局8月迄今開元所轄已攔阻12起網路交友詐騙，警方表示網路交友無法判斷對方身分真偽，呼籲民眾要提高警覺切勿聽信要求購買點數或匯款，發現可疑立即撥打165反詐騙專線查證或打110報案，以免得不償失。

·超值組合、打造完美韓妝

ET快訊
開槍打館長「要害全沒中」爆出有練過！4點驚人分析：這人跟喝水
館長遭「道上手法開槍四肢警告」　黃國昌列5犯罪套路：不單純
館長狂粉「作案路線」曝光！塞500元吹冷氣、埋伏177分鐘轟
快訊／川普正式接受提名！　代表共和黨角逐2020總統大位
一路燒到國外！館長「遭開3槍血濺健身房」　中、法、新加坡搶報
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新所長新氣象！　台南佳里警大雨破獲賭博案9人全帶回警所

網路援交詐騙又來了！　民眾買點數店員報警成功阻詐3萬3

嘉義市模擬聯合國工作坊　提升學生國際視野觀點

不畏強風豪雨　台南白河警排除路障維護道路安全順暢！

91路口安全大執法　台南善警提醒民眾注意交安守護荷包

嘉義縣文康車月服務25場　新車改裝首航前進義竹

仰德扶輪社與腎病基金會投入預防篩檢　盼降低洗腎比例

加強執法刻不容緩　9月1日起全台路口安全大執法

防衰弱症上身　嘉義縣長翁章梁錄運動教學「在厝顧健康」

台南市2021年度總預算編列完成　歲入歲出差短縮減為45億元

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

傲嬌爸穿內褲逗貓被女兒偷拍！他爆氣罵「不碰貓」到家秒破功

KID.小鬼《玩很大》暴雨「幫阿嬤賣餅」！　黃鴻升牽緊緊…她反親臉頰好溫馨～

天降混凝土！正妹建築女險毀容　肇事工人還調戲：不然我娶妳啊

阿嬤不滿移工「早上洗頭」占廁所　怒拿雨傘狂敲頭...她錄影向友淚訴

金鐘55／《聲林之王2》拚連莊PK3度入圍《大熱門》　三大獎不足額..《玩很大》等外景遊戲節目全槓！

新所長新氣象！　台南佳里警大雨破獲賭博案9人全帶回警所

網路援交詐騙又來了！　民眾買點數店員報警成功阻詐3萬3

嘉義市模擬聯合國工作坊　提升學生國際視野觀點

不畏強風豪雨　台南白河警排除路障維護道路安全順暢！

91路口安全大執法　台南善警提醒民眾注意交安守護荷包

嘉義縣文康車月服務25場　新車改裝首航前進義竹

仰德扶輪社與腎病基金會投入預防篩檢　盼降低洗腎比例

加強執法刻不容緩　9月1日起全台路口安全大執法

防衰弱症上身　嘉義縣長翁章梁錄運動教學「在厝顧健康」

台南市2021年度總預算編列完成　歲入歲出差短縮減為45億元

只有千元 小資族也能買兩大護國神山

新所長新氣象！　台南佳里警大雨破獲賭博案9人全帶回警所

F-16維修中心成立　蔡英文：維持區域和平不靠卑躬屈膝

關係緊繃爆裂！美軍派P-8A巡邏機進東海領空　中國「扳臉回應」：不怕

館長中彈「傷到爆炸」3個月↑不能健身？教練曝自身經歷：完全無法動

股癌揭「性騷5分鐘」真實動機！他親見館長驚嘆　砲轟劉嫌：重刑就對了

營業稅退還溢付稅額案逾2000件　退還稅額5億多元

監察院新任秘書長　最高檢主任檢察官朱富美出任

貝茲「態度轉彎」不罷賽　克蕭6局無失分收第4勝

館長右大腿粉碎性骨折、「人體地基」卡子彈　醫點出隱憂

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

地方熱門新聞

接供品訂單！外送員送到火化場嚇壞

新竹縣府門口丟2.4億！失主身分曝光

豪雨福利站提早打烊　民眾車無辜被鎖

南高屏明天正常上班、上課

鬼月第一天撿到50萬　竟是往生者私房錢

二水305年芒果樹　透天厝間生長　

獨／台東釣客戰80台斤巨物2小時　綁車尾載回家

即／高雄市宣布5地區27日停班停課

連日豪雨台南永康路基下陷出現2公尺坑洞

台版合掌村4人闖鐵道！　重罰5萬

疑大雨視線不佳台南下營女騎士摔落水溝亡

雨天搶快送餐！外送員飆撞貨車

桃園逆向車隊！8秒9車集體硬闖單行道

電費爆增5千元！抄錶員搞烏龍多收1千度

更多熱門

相關新聞

假扮女網友搭訕簽賭　誘導下大注詐財400萬

假扮女網友搭訕簽賭　誘導下大注詐財400萬

內政部警政署刑事警察局偵查第九大隊第一隊於去年年底獲報，有詐欺集團在花蓮地區設置機房。經與刑事警察大隊組成專案小組長期蒐證，日前時機成熟發動攻堅執行搜索，逮捕鄭女等犯嫌7人，現場查扣電腦5台、螢幕10台、手機13支、硬碟3個、監視器主機1台，全案依涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌，移送花蓮地方檢察署偵辦。

「檢察官」來電　婦領88萬老本拚「激活」被勸退

「檢察官」來電　婦領88萬老本拚「激活」被勸退

美魔女墜詐團愛情陷阱　警釣出「水車」扣百萬現金

美魔女墜詐團愛情陷阱　警釣出「水車」扣百萬現金

鎖定銀髮族...可代售手中靈骨塔　用這招詐千萬

鎖定銀髮族...可代售手中靈骨塔　用這招詐千萬

打庹宗康名號使詐...「最正女神」失金500萬遭拍裸照勒索

打庹宗康名號使詐...「最正女神」失金500萬遭拍裸照勒索

關鍵字：

網路援交詐騙點數報警阻詐

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

館長凌晨遭槍擊　右手、右腳中彈

館長中彈！一發貫穿右臂再擊中右大腿

即／19秒逃跑片曝光　23歲男帶槍投案

槍擊館長嫌正面照曝！擁3項前科

鄉民護理師曝館長「中彈位置」槍手真正目的

直擊洪小鈴台大醫院「緊皺眉頭候診」

快訊／館長中3槍哀號！嫌犯「帶槍投案」：等律師來

台灣最強男人館長　海陸出身40秒KO涼山特勤

館長脫險！警：嫌內湖搭計程車去開槍

即／槍擊館長兇手「身分曝」　右腿貫穿粉碎性骨折

快訊／槍擊館長嫌犯上週才被爆狂摸館長5分鐘

館長凌晨中彈　館方人員回應了

快訊／館長林口中3槍！倒血泊直播留「2願望」狂叫

快訊／館長凌晨遭人開2槍！倒地滿地血

6大星座組合請保持距離

更多

最夯影音

更多
七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！

七夕情人節送老婆「1.6萬有錢花」　她轉頭表情秒變：順便過頭七？！
台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

台中新社女倒車意外輾斃老公！當場嚇傻呆站路旁20分鐘未報警

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

桃園客運疑闖紅燈撞飛婦人命危！　司機：我也不願意...家屬PO網怒譙

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

彰化女七夕闖平交道「蹲鐵軌上」　等自強號擦肩疾駛過後淡定起身

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

接供品訂單深夜「送到火化場」　他到場等無人...一撥電話嚇壞！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面