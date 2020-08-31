阿里山咖啡商標圖像遭冒用　臉書一頁式廣告賣的是大陸貨

▲阿里山區高山咖啡豆疑遭對岸盜用商標 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

臺灣阿里山咖啡豆國際知名，卻意外引來不肖業者覬覦，得獎咖啡豆業者的產品商標、肖像及新聞採訪畫面遭臉書一頁式廣告業者盜用，試圖誤導消費者是阿里山區出產咖啡豆，騙取不知情民眾網路下單。業者主動發現後向竹崎分局提出違反著作權法告訴，竹崎警方展開調查，初步發現該臉書廣告所販售之咖啡豆包裝，實乃大陸雲南地區業者所販售之咖啡豆，並非真正阿里山區所出產之咖啡豆，警方隨即組成專案小組積極偵辦追查。

▲臉書廣告一頁式詐欺多 。（圖／記者翁伊森翻攝）

為避免業者辛苦經營出來的品牌遭不肖業者冒用，致品牌形象受影響， 竹崎分局受理阿里山區咖啡豆業者報案肖像權遭侵害，已組成專案小組追查不肖業者真實身分並透過網路追查方式要求網頁下架。

另呼籲消費者勿輕信臉書一頁式網路購物廣告，常見購物詐欺，就是利用知名業者作為包裝，再以超低價、限時倒數之銷售手法，吸引一般消費者購買，等收到貨品後始發現與網頁所刊登的東西不符，始驚覺受騙上當。

竹崎分局長葉文啟表示，阿里山地區咖啡豆因為品質優良，於業界享有極高知名度，民眾購買時，應選擇有品牌、電話、生產地點標示清楚之咖啡豆，以免損了荷包，又傷了身體。