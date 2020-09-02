「換我陪我媽看診！」輪椅族靠通用計程車帶母趴趴走：身障者也想盡孝

▲林佳龍出席通用計程車啟動典禮。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

為提供行動不便人士方便的運輸服務，交通部輸研究所辦理的「愛接送-預約式通用計程車」今（2）日正式啟用，首波突出8000趟次，每趟最高可折50元優惠，民眾可利用「愛接送」入口網或APP訂車。自小因小兒麻痺行動不便的陳榮福表示，有了通用計程車，他也能盡孝，陪坐輪椅的媽媽到醫院看診、出外旅遊。

運研所表示，今年首先與臺北、新北、桃園、臺中等4都地方政府合作「愛接送-預約式通用計程車」，合作車隊包括雙北市為皇冠大車隊、大豐衛星車隊；桃園市為新利達衛星車隊；臺中市為台灣大車隊。

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▲交通部、衛福部、教育部合力催生通用計程車。（圖／記者李宜秦攝）

運研所建構系統時，向外徵求195位身心障礙者參與試辦，完成上千趟次的試載，經過5個月的試辦期，藉由身心障礙者實際預約、搭乘之經驗回饋修正，順利完成試營運作業。

運輸研究所研發預約系統，移交4都地方政府設置單一預約入口網，將各車隊14日內每小時可服務之車趟數公開予民眾預約，有需要的民眾只要在乘車前一日下午2時前完成預約，車隊必須派車且一律按計費表收費。

自小因小兒麻痺行動不便的陳榮福表示，小時候都是媽媽背著他去上學，如今媽媽年紀大了，也必須靠輪椅行動，由於他是身障者，比較難陪著媽媽去醫院就診，過去都只能他坐著輪椅追著媽媽坐的計程車跑，如今有了通用計程車，他也可以陪媽媽上車，安撫媽媽，讓她看醫生前比較不緊張。

▲通用計程車提供行動不便者使用。（圖／運研所提供）

輪椅族紀柏辰的媽媽胡舜英表示，帶著兒子在雙北行動，可以仰賴復康巴士，但出了雙北市，交通就成了一大問題，現在有了通用計程車，她也可帶著兒子到其他縣市大學旁聽，兒子週末需要出門時也可先行預約。紀柏辰也說，有愛接送很方便，否則「媽媽要推我好辛苦」。

因後天受傷而成為輪椅族的夫妻黃承皇、古欣幼表示，受傷前手一揮就能叫到計程車，然而坐上輪椅後一切都變了，司機看到自己，只會揮揮手，要他們搭下一班車，還曾遇過司機一邊碎碎唸，一邊努力將輪椅塞進後車廂，最後仍失敗的窘境。

▲通用計程車可放輪椅，對身障者而言相當方便。（圖／運研所提供）

交通部長林佳龍表示，為了實現行的正義，交通建設不可只看效益，雖然使用通用計程車的人數相對較少，但若能服務到原本服務不到的人們，那就是一個好政策，他也表示，有了各項交通服務，就能成為「聰明用路人」，同時自嘲「這個話題比較敏感」。

愛接送服務網

臺北｜新北市服務入口網

https://itaxi.ntpc.net.tw/

桃園市服務入口網

https://itaxi.tycg.gov.tw/

臺中市服務入口網

https://itaxi.taichung.gov.tw/