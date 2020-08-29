恐怖畫面！3霸狂打運將...他急扣4援軍秒逆轉　2濺血倒地1下跪求饒

記者蕭可正、徐愷昕／花蓮報導

花蓮市國聯五路29日清晨發生一起衝突！3名男子疑酒醉與路旁計程車司機發生口角，當下3男仗著自己人多，直接向運將出拳，未料過沒多久運將就呼叫4名友人前來支援，致3名男子中的其中2男直接被爆打在地。警方獲報後速趕往現場將鬧事群眾逮捕，並將2受傷男子送醫，全案依妨害秩序罪嫌及傷害罪嫌進行偵辦。

▲花蓮3名男子當街毆打一計程車司機，運將挨打後馬上撂人反擊。（圖／記者蕭可正攝）

▲花蓮警獲報後即到場處理，只見現場一片凌亂。（圖／記者蕭可正攝）

葉姓（29歲）、邢姓（30歲）和林姓（36歲）男子29日清晨5時許，在花蓮市區國聯五路一處公車停靠站前與一名計程車司機發生衝突，一開始他們仗著自己人多，直接出手攻擊運將，沒想到後來司機緊急叫了4名好友過來助陣，雙方發生激烈衝突。

計程車司機的4名好友一下車便開始爆打邢男，除了球棒狠擊外，還不斷用腳踹頭，行徑相當兇殘，而此時前去與運將理論的葉男也遭追打，當中僅有林男因跪地不斷求情而沒有被毆。附近民眾從睡夢中被吵醒，見衝突一發不可收拾，趕緊向警方報案。

花蓮警到場後帶回挨打的3名男子，其中2人先送醫，所幸經治療目前確定無大礙。另後續來鬧場的4名男子，經清查車輛追緝後，員警也在1小時左右就迅速將4嫌犯查緝到案，目前詳細糾紛原因仍有待釐清，全案將依傷害罪與妨害秩序罪嫌送辦。

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▲▼從畫面中可見4人行徑相當殘暴，動手毫不留情。（圖／記者蕭可正攝）