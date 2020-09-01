台南男到屏東「想看大鵬灣燈會」　阿嬤接警電話嚇一跳

▲屏東縣東港警分局東港派出所警員黃東陽、葉宜瑄二人，協助陳男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台南市陳姓市民日前深夜在屏東縣潮州攔了計程車要到東大鵬灣看燈會，下車後就奔跑，司機發現有異報警，東港警方趕到，根據說出一組電話號碼，連絡上他阿嬤，阿嬤也嚇了一大跳「孫子怎麼跑到東港」，緊急通知家人帶回。

2019年臺灣燈會於2019年2月19日至3月3日在屏東大鵬灣國家風景區辦理，相當成功，但早已結束。



東港警分局東港派出所警員黃東陽、葉宜瑄二員，於日前執行0-2時巡邏勤務時接獲110報案；一名計程車司機表示，在潮州火車站前載到一位男乘客，該男子上車後稱要前往大鵬灣，計程車開到大鵬灣環灣道路時就興奮的下車一路奔跑，司機直覺該男子有異，因怕其有危險而報警。

員警獲報趕往查看，在大鵬灣管理處前道路，果看到這名男子，經與其對談時該男子雙眼無神並且不時喃喃自語、慌亂地來回走動，員警告知現大鵬灣已無燈會可看，那是去年的事了。

警方並進一步查證男子身分發現係現住臺南市25歲陳姓市民，經詢問是否有家屬聯繫電話時，他默念出一組號碼，警方循著該電話號碼致電，電話一方接通的是他的阿嬤；阿嬤說，孫子患有精神疾病，平時均有按時吃藥，不知道他怎麼會從臺南跑到屏東來。

由於時值深夜，員警基於他的安全，先將他帶返東港派出所提供熱茶等候家屬，後經他的祖母與舅舅一同前來該所將他帶回，家屬對警方協助深表感謝。

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