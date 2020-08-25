幫乘客甩仇家翻車害癱　司機遭判賠千萬還得關...控訴「司法不可信」

▲計程車示意圖（圖片車輛非當事車輛）。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名陳姓計程車司機前年載李姓友人及林姓女子兩人上路，在朋友的要求下，為了甩開跟隨在後面的「仇家」，於國道一號不慎失控，撞上護欄後翻覆，李姓男子因此全身癱瘓，一審法官認定車上兩人當時僅說甩開仇家，沒有請司機用違規的方式甩掉，是陳姓駕駛不慎釀禍，依觸犯業務過失重傷害罪判10月徒刑，高分院維持原判定讞，對此，陳姓司機表示，「好心幫忙結果被告，我覺得司法已然不能相信。」

《ETtoday記者》訪問到陳姓司機，他對於這項判決結果很不能接受，指出「我是好心幫忙，結果反而被告，保險都已經賠給對方600萬了，但他們還是覺得不夠，一直要告我。」

陳姓司機回想當時情形，由於他和李姓男子是舊識，當天對方問他是否會出門載客，能不能幫忙載一程，雙方也沒說好要付多少車資、甚至沒有跳錶，他純粹是為了幫忙，碰上突發狀況，才盡量想辦法甩掉對方，加上那天下雨天雨路滑，「實在沒想過會發生這樣的憾事」，但他說載客之前根本來不及細問情形，也不曉得對方當時口中說的仇家就是林小姐的前男友，現在這個判決結果讓他認為司法已經不能相信！

事後李姓男子一方對陳姓司機求償共1923萬，一審認為，當時乘客沒有要求危險駕駛，後方跟車的車輛也沒有逼車，認定翻車主因是陳姓司機危險駕駛。判決指出，事發當時陳姓駕駛應林女與友人的要求，開上國道一號高速公路，結果行經北上路段，陳姓司機所駕駛的車輛偏離車道，又將車輛左拉右拉，最終失控撞上內側護欄翻車。

儘管審理時，陳姓司機認為因當時謝姓男子的車緊追在後導致事故，且林女和李男都指示要擺脫，應都也有過失，不過車上的行車記錄器對話顯示，林女和李男都說要甩掉謝男的車，並未要求用違規或危險方式，而李男事後因車禍重傷，送醫搶救後仍被診斷為1級殘廢。

檢方上訴指陳姓司機沒有跟李姓傷者和解賠償，判刑過輕，陳姓司機上訴則認為判太重，二審合議庭認為，李姓男子一方索賠的金額近2千萬，並非陳姓司機所能負擔才無法和解，並非置之不理，駁回上訴，維持原判10月徒刑定讞。

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