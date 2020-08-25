　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

幫乘客甩仇家翻車害癱　司機遭判賠千萬還得關...控訴「司法不可信」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 計程車,小黃 。（圖／ETtoday資料照）

▲計程車示意圖（圖片車輛非當事車輛）。（圖／ETtoday資料照）

記者黃子倩／高雄報導

高雄一名陳姓計程車司機前年載李姓友人及林姓女子兩人上路，在朋友的要求下，為了甩開跟隨在後面的「仇家」，於國道一號不慎失控，撞上護欄後翻覆，李姓男子因此全身癱瘓，一審法官認定車上兩人當時僅說甩開仇家，沒有請司機用違規的方式甩掉，是陳姓駕駛不慎釀禍，依觸犯業務過失重傷害罪判10月徒刑，高分院維持原判定讞，對此，陳姓司機表示，「好心幫忙結果被告，我覺得司法已然不能相信。」

《ETtoday記者》訪問到陳姓司機，他對於這項判決結果很不能接受，指出「我是好心幫忙，結果反而被告，保險都已經賠給對方600萬了，但他們還是覺得不夠，一直要告我。」

陳姓司機回想當時情形，由於他和李姓男子是舊識，當天對方問他是否會出門載客，能不能幫忙載一程，雙方也沒說好要付多少車資、甚至沒有跳錶，他純粹是為了幫忙，碰上突發狀況，才盡量想辦法甩掉對方，加上那天下雨天雨路滑，「實在沒想過會發生這樣的憾事」，但他說載客之前根本來不及細問情形，也不曉得對方當時口中說的仇家就是林小姐的前男友，現在這個判決結果讓他認為司法已經不能相信！

事後李姓男子一方對陳姓司機求償共1923萬，一審認為，當時乘客沒有要求危險駕駛，後方跟車的車輛也沒有逼車，認定翻車主因是陳姓司機危險駕駛。判決指出，事發當時陳姓駕駛應林女與友人的要求，開上國道一號高速公路，結果行經北上路段，陳姓司機所駕駛的車輛偏離車道，又將車輛左拉右拉，最終失控撞上內側護欄翻車。

儘管審理時，陳姓司機認為因當時謝姓男子的車緊追在後導致事故，且林女和李男都指示要擺脫，應都也有過失，不過車上的行車記錄器對話顯示，林女和李男都說要甩掉謝男的車，並未要求用違規或危險方式，而李男事後因車禍重傷，送醫搶救後仍被診斷為1級殘廢。

檢方上訴指陳姓司機沒有跟李姓傷者和解賠償，判刑過輕，陳姓司機上訴則認為判太重，二審合議庭認為，李姓男子一方索賠的金額近2千萬，並非陳姓司機所能負擔才無法和解，並非置之不理，駁回上訴，維持原判10月徒刑定讞。

►「時間對我們來說完全沒用！」

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
美警瞄準非裔男「背後連開7槍」3孩車上目睹！再掀縱火示威
灰指甲硬爆！他拿刀自剪「瞬間斷趾」連骨頭也沒了
上海第2例台灣輸出確診為南部70歲女　離台前聚餐匡列接觸者3
藝人黑面兒超強！囊括7面國際發明展金牌…合照總統蔡英文
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

你累了嗎？女兒駕車臨停讓失智父與外傭如廁　聽到關門聲「丟包」

祝福情人節竟PO「甩巴掌」照　台中警局長粉絲專頁急下架

幫乘客甩仇家翻車害癱　司機遭判賠千萬還得關...控訴「司法不可信」

越南移工超商前遭押上車　店員急報案！警衝現場...結局大逆轉

友抱走幼犬！飼主竟教唆6男「鐮刀亂砍」：用命來賠　他送醫不治　

獨／拖吊車女神斜槓人生開直播！單筆15萬水產包軌　「深V貼肉」趴叫：乾爹

苗栗早餐店「整包現金」被拿走　懸賞2萬抓賊...佛心老闆逮人卻不忍提告

快訊／信義區巷弄飄惡臭...鄰居聞好幾天！跟著臭氣走　驚見一具男屍

遭同事酒瓶K頭...鷹架工使「海陸戰技」重摔+痛毆出人命　未賠半毛判7年

黑幫「花美男」供吃供住　收留6翹家少女酒店上班「我們都自願的」

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

《以家人之名》尖尖.凌霄.子秋和好惹 宋威龍「妳就是我的心藥」靠她治焦慮症

阿伯騎車秀「翹孤輪」全程彈跳　堅持腳不落地！網：根本老屁孩

周華健：我為冠佑唱過《花心》了ＸＤ　虧五月天「你們加在一起就不是少年」

老翁巷口見外送員「嚇摔」狂怒罵　監視器畫面曝！他怨：根本沒碰到

珊瑚嚴重白化...潮間帶布滿海膽 遊客小琉球戲水如與毒刺共舞！

你累了嗎？女兒駕車臨停讓失智父與外傭如廁　聽到關門聲「丟包」

祝福情人節竟PO「甩巴掌」照　台中警局長粉絲專頁急下架

幫乘客甩仇家翻車害癱　司機遭判賠千萬還得關...控訴「司法不可信」

越南移工超商前遭押上車　店員急報案！警衝現場...結局大逆轉

友抱走幼犬！飼主竟教唆6男「鐮刀亂砍」：用命來賠　他送醫不治　

獨／拖吊車女神斜槓人生開直播！單筆15萬水產包軌　「深V貼肉」趴叫：乾爹

苗栗早餐店「整包現金」被拿走　懸賞2萬抓賊...佛心老闆逮人卻不忍提告

快訊／信義區巷弄飄惡臭...鄰居聞好幾天！跟著臭氣走　驚見一具男屍

遭同事酒瓶K頭...鷹架工使「海陸戰技」重摔+痛毆出人命　未賠半毛判7年

黑幫「花美男」供吃供住　收留6翹家少女酒店上班「我們都自願的」

「告白最容易成功TOP 3星座」七夕衝一波！　雙魚大膽說就成真…第1名切記別害羞

只到8/31！日本百年伴手禮「神戶風月堂」宣布撤櫃　超夯法蘭酥台灣買不到了

內建「肉肉雷達」！　吃貨柴見媽夾食秒彈出：偶也要～

LV的創立年份這下能記住了！翻新老花「Since 1854」　水桶包復古可愛

鉛危害無所不在！醫提「日常9點預防鉛暴露」：水龍頭先開1分鐘

林鄭月娥指普篩被抹黑　部分專家有「政治算計」應感到羞愧

萌汪「被迫當模特」攝影棚都架好！　網見成品驚呆：好厲害

8月26日11:00　《料理之王》開錄記者會準時直播！

只賣3小時！台中現切銷魂生魚片　20片只要200元、鮭魚厚實又鮮美

趙春山／國安困境歸咎蔡英文為「不可承受之重」　馬英九執政經驗今日未必完全適用

社會熱門新聞

醫師偷吃人妻病患6年　她秀婚紗嗆夫：我還帶他回家做

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

回家竟陷煉獄　害她懷孕的不知是爸爸或弟弟

同事女友太正！新北男業績要脅…她在男友旁含淚

即／信義區巷弄飄惡臭　驚見一具男屍

即／私刑虐死囚犯　雄監看守員遭判10年半

黃琪裝國泰千金詐男友母1.26億！扮張清芳騙台大校長

他玩手遊勾搭12歲少女「5度車震」

孫安佐最重可囚15至20年　減刑輕判3年以下可能關鍵曝

她隱忍只因「講了沒人理」　法院果然只信鬼父說法

法醫所：弒母斷頭案二審畫錯重點

孫安佐不一定關10年　有人犯同罪獲輕判1年10月

台中狠父凌虐3歲兒！他「頭骨凹陷」慘死…下場出爐

即／埔里男持刀闖民宅！屋主遭「捅心臟」慘死

更多熱門

相關新聞

搏命警滑手機稱看車禍照　日期顯示2019年

搏命警滑手機稱看車禍照　日期顯示2019年

楠梓分局的員警遭直擊在加油站進行測速勤務時，一人認真執勤，另一人不顧一旁油罐車正在輸油，倚著牆滑手機，事後，警方解釋當時員警不是在滑手機看私人頁面，而是為了公務看車禍照片判斷肇因，結果照片公布後，上面的日期竟然顯示去年20190823拍攝的，被抓包後，警分局再次解釋因機器誤調才會如此。

富人區抗議無效！高雄輕軌續建定調　2區段房價至少漲10%

富人區抗議無效！高雄輕軌續建定調　2區段房價至少漲10%

高雄澄清湖斷掌狗「4白骨外露」

高雄澄清湖斷掌狗「4白骨外露」

博命抓超速！油罐車正輸油...警站旁邊狂滑手機

博命抓超速！油罐車正輸油...警站旁邊狂滑手機

一拳把女友前夫打成視力0.2！拘役30日改重判3年6月

一拳把女友前夫打成視力0.2！拘役30日改重判3年6月

關鍵字：

高雄計程車重判定讞癱瘓甩車

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！「10個月前結束夫妻關係」

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　媽祖出手了

35元豆花買3碗！人妻神算數…老闆聽呆了

澎湖吃海鮮！3妹子「4菜噴8320元」

鼠寶半夜操刀！絕美新瀏海驚呆網

男女垂降網紅瀑布受困　水柱沖整夜死亡

孫安佐恐下獄…孫鵬痛心發聲：早有心理準備！「自責對話曝」

醫師偷吃人妻病患6年　她秀婚紗嗆夫：我還帶他回家做

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

馬丁妻3年前就曝：吵架到嗆離婚！

老婆傳蟑螂肢解照　奴才後悔親親

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

中衛口罩沒人搶！女抓2盒要花3999↑

情侶看電影坐陀地位「激情大戰」！運動過程全錄下

更多

最夯影音

更多
野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜
14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面