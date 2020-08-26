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小黃臨停沒打燈！後車不爽掏西瓜刀單挑　運將揮刀反擊血染計程車

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▲運將靠邊停車未打燈，引發後車駕駛不滿持西瓜刀理論。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲運將靠邊停車未打燈，引發後車駕駛不滿持西瓜刀怒砍。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市八里區25日晚間11時許，一輛計程車行經中山路二段時，在路中減速準備靠邊停車，但未打方向燈引發後車駕駛不滿，憤而持刀上前理論，運將見狀也不甘示弱，也從計程車上拿出刀械相向，2人當街互砍雙雙掛彩，警方獲報到場立即將2人戒護送醫，並調閱行車記錄器了解案情，全案將依傷害罪進行偵辦。

據了解，洪姓運將（48歲）開計程車行經事發路段，在準備停車時未打方向燈，讓後方轎車因此緊急煞車，引發楊姓駕駛（38歲）不滿，持西瓜刀上前與運將理論。洪男見對方持刀，也從計程車上拿出水果刀，雙方爆發激烈衝突，混亂間劃傷對方右手，但小刀仍不敵西瓜刀，自己的左手掌也受傷。

▲▼運將靠邊停車未打燈，引發後車駕駛不滿持西瓜刀理論。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼運將靠邊停車未打燈，引發後車駕駛不滿持西瓜刀理論。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼運將靠邊停車未打燈，引發後車駕駛不滿持西瓜刀理論。（圖／記者游宗樺攝）

▲計程車車身佈滿血跡，連鈑金也被西瓜刀砍爛。（圖／記者游宗樺攝）

楊男砍傷運將後仍不罷休，還拿西瓜刀朝計程車車身猛砍，造成計程車後照鏡破裂、擋風玻璃也碎成蜘蛛網狀。計程車黃色車身被血跡染紅，現場地面留下大片血跡，路旁民眾見狀嚇壞報警，警方到場後立即制止楊男行動，並通報救護車將傷者分別送往淡水馬偕及林口長庚醫院急救，同時派員到醫院進行戒護。

蘆洲分局偵查隊副隊長阮國城表示，警方獲報後約1分鐘便迅速趕抵，並協助2名傷者送醫急救。經初步調查，雙方是因停車糾紛爆發殺機，持刀互砍導致2人都掛彩，所幸送醫後無生命危險。警方待2人傷勢穩定後，帶回派出所進行訊問釐清案情，並依傷害罪進行偵辦。

▲▼警方在現場查扣一把西瓜刀。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方在現場查扣一把西瓜刀。（圖／記者游宗樺翻攝）

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