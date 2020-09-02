不滿新護照「車輪」　王婉諭盼：希望能再放個台灣圖騰

▲新護照樣式公開，王婉諭認為有點差強人意。（圖／翻攝王婉諭臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院2日上午開記者會公佈新版護照樣式，放大「TAIWAN」字樣，將「REPUBLIC OF CHINA」改為環繞在國徽旁，以提升辨識度。不過，時代力量立委王婉諭則表示，「還是覺得有些差強人意」。

王婉諭在臉書表示，第一時間看到新版護照，開心的是，「TAIWAN終於變大了！但是車輪的部分可以先不要嗎…」，直呼「美學教育不能等」、「好希望能再放個台灣圖騰」。



王婉諭指出，其實目前我國的國徽國旗法和護照條例，其實都沒有強制規定護照封面必須要放國徽，代表外交部其實有行政權限修改護照封面，對此，先前外交部次長表示，護照設計變動，仍需要國內共識；這次行政院則是說，普遍有超過九成的國家，護照封面都會鑲嵌國徽，因此這次的護照設計仍保留國徽。



王婉諭認為，我們的國徽，和國民黨的黨徽高度相似，對此，時代力量下個會期也會提案，修正國徽國旗法，希望能將國徽更改為更具有台灣意象的圖樣。

▲行政院公佈新版護照。（圖／記者屠惠剛攝）



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