最關鍵人物！他揭高雄少女神閨蜜「2事蹟」：換我撐不到10分鐘

▲新竹高鐵站。（圖／記者陳凱力攝）

記者黃君瀚／綜合報導

高雄14歲少女日前遭騙往新竹囚禁失聯，在全民關注和警方強力偵辦下圓滿落幕，就有網友直言，整起案子中最關鍵人物正是同行女同學，聰明的頭腦、靈活的反應力和堅持到底的義氣，這些絕非常人能做到，最神閨蜜當之無愧！

網友在PTT發文表示，高雄少女綁架案中有位被忽略的關鍵人物，「就是少女的同學」！他說，同學大老遠陪伴一起從高雄搭高鐵到新竹，又在少女上盧男轎車的時候展現機警和洞察力，將車型、車號同步記下，「我在那個年紀大概還在傻傻的吃鼻屎，少女同學的反應值得稱許。」

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此外，同學還在新竹高鐵站等了少女6個小時之久，足以說明是重義氣之人，「我的話10分鐘就跑去打咖（網咖）了」！

他文章最後的結論是，好在有這位聰明又有義氣的同學協助，成了破案的一把關鍵鑰匙，完全就是值得結交的超神隊友，「是不是值得做朋友？可以跟我做朋友嗎？」

▲陪同少女北上的閨蜜機警記下車牌號碼，大幅加快警方破案速度。（圖／記者陳以昇攝）

文章貼出後，鄉民相當贊同，「她真因為這個朋友得救」、「網路教了壞朋友，被現實的好朋友救了」、「政府應該頒獎給她」、「簡直是值得生死相托的朋友」、「沒有同學記車牌的話真不知道要找多久」、「超棒的，應該大大表揚」、「幫助警察鎖定嫌犯的功臣」。

不少網友也坦言，在相同情境下，根本做不到相似的表現，「是我大概30分鐘就走了吧」、「根本覺得那個同學是因為怪怪的才願意一起北上」、「換作是我，我等超過30分就直接尻人了」、「記車牌超了不起，以後也會學著做了」、「6小時真猛，我等1小時就懶了吧，車牌號碼更是看過就忘。」

本站新聞〈獨／神隊友現身！還原記車牌關鍵一秒 親曝高雄少女來電心情〉報導，少女同學接受《ETtoday新聞雲》的獨家專訪表示，在高鐵站就有點懷疑開車的盧男，想起坐高鐵時有看少女用公務機聯絡對方，「就是對方寄給她的手機，就從那裡面看到她跟他的對話，然後我就記下來了，而且還用手機的記事本記下7923。」