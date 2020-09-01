獨／神隊友現身！還原記車牌關鍵一秒　親曝高雄少女來電心情：這幾天好緊張

▲高雄少女案，主嫌羅男移送。（圖／記者張榮恩攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一名14歲少女被騙前往新竹失聯，最後靠警方努力終於找到了！而當初陪同前往的少女同學接受《ETtoday新聞雲》的獨家專訪表示，接到通知少女脫險的時候，當下心情整個鬆了一口氣，而在1日下午的時候也接到少女電話，只是第一句話讓她真的很傻眼。

當初記下車牌協助報案的少女同學，在家人的陪同下接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪，同學說是在1日在學校上課時候，有老師找他到輔導室，然後拿出了新聞給她看，才知道少女被找到脫險了，同學說：「聽到了時候，整個心情就放鬆了，就覺得找回來了」。

▲高雄少女救援畫面曝光（圖／記者洪靖宜翻攝）

想我嗎！機警同學透露自己在1日下午放學時候，就接到少女的報平安電話，但是第一句話就說「想我嗎」，同學說「就前幾天她失蹤了我就很緊張，然後她一個電話打過來就整個，我就很嚴肅的跟她講，然後她就笑笑的說想我嗎？然後我就很傻眼」，但是這幾天的情況，兩個人在電話當中並沒有多聊。

同學也還原當初一起上新竹的情況，她說：「她在網路上好像有認識固定的工作還是什麼，然後上新竹是為了要轉正職，因為那個工作的總公司是在新竹，所以要上新竹轉正職， 然後一到高鐵站，因為那個人早就在高鐵外面等她，所以我們很快就分開了，然後她預計很快就會回來，然後要我在高鐵站等她，五點前會跟我聯絡，但是我等了很久都沒有消息，所以我就通知她的家人」。

至於為何會這麼機警就記下車牌，這名同學說：「因為在高鐵站，我就有點懷疑那個人，所以在坐高鐵的時候我就有看她用公務機聯絡對方，就是對方寄給她的手機，就從那裡面看到她跟他的對話，然後我就記下來了，而且還用手機的記事本記下7923」。

▲高雄少女密室入口曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）