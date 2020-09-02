肉搜大神9聲明談「高雄少女案」　66小時破案！突破關鍵另有其人

▲主嫌羅姓保全（左）及肉搜大神楊鵬淵（右）。（合成圖／翻攝PTT、翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導

高雄14歲少女搭車北上後失蹤，1日在新竹竹東中興路一處民宅的4樓密室夾層中被找到，結束66小時驚魂記。全案除了少女神閨蜜記下車牌協助警方追查之外，還有批踢踢「肉搜大神」楊鵬淵的協助，讓「保全李宗瑞」資料無所遁形，一時之間也讓楊鵬淵聲名大噪，他也在臉書發出9點聲明。

▲肉搜大神發出9點聲明。（圖／翻攝Facebook／楊鵬淵）

楊鵬淵在1日也發出9點聲明，強調發文意義是為了社會安全，同時也透露「保全李宗瑞」一案突破關鍵就在於另一位批踢踢鄉民whythe。以下為楊鵬淵聲明：

1.我發文的意義是社會安全 原本是貼在家長社團 有家長希望我貼個板轉貼我才發個板。

2.我沒有接受任何媒體採訪，早上蘋果問我可不可以節錄我文中的犯罪手法好提醒家長，這我當然ok「那知道我的照片比嫌犯還大還有個資」。

3.肉搜並不是本案重點，本案一開始的對話記錄就有王嫌的電話，警察一開始就鎖定了在一樓當管理員的王嫌。

4.本案肉搜突破關鍵在於Ptt鄉民whythe，在不公開的fb社團內找到羅育祥性侵前科。

5.所以我只有接受民視採訪，民視要跟我談社會安全，其他的都要聊肉搜之王。

6.肉搜並不是重點，重點是各網友想幫忙的這份心，我會我也不想教，何況這次我沒幫上什麼忙。

7.要聊社會安全的歡迎，為什麼一個被判十年徒刑的性侵犯還能再犯而且還有團伙。

8.有許多家長也跟我說遇過類似的情況，這問題很嚴重。

9.一堆人留言給我跟我說小心被報復，做錯事情的人不是我，為什麼我要擔心。