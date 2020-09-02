TIFA外另闢高階台美經貿對話　吳釗燮：美國務院鎖定能源及基礎建設

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣和美國未來即將啟動新一輪的台美經濟商業對話，預計由美國國務院主管經濟成長、能源和環境的次卿凱斯（Keith Krach）主持，持續深化台美交流。對此，外交部長吳釗燮表示，關於何時啟動、如何啟動、哪些人參加，有具體結果會再跟大家報告；吳說，該經濟對話是在TIFA之外，另闢一個讓台灣跟美國討論更多、更長遠、更深入的經濟商務議題的對話。

吳釗燮表示，美國國務院助理國務卿前天已經對外說明，美國會啟動跟台灣的經濟商務的對話，這高階的對話會討論一些涉及到台美經貿關係議題。目前仍在跟美國磋商中，關於何時啟動、如何啟動、哪些人參加，有具體結果會再跟大家報告。

至於TIFA的部分，吳釗燮說，也在跟美國磋商中，若確定召開會請相關經貿部門做說明，外交部會盡量協助。

吳釗燮強調，TIFA是台灣與美國之間經貿投資的架構，在這架構之下可以去談比較細節、實質的議題。而與美國之間新的經濟商務對話，美國國務院已經有提出哪些議題是可以放到裡面，包括能源、基礎建設等等，這是在TIFA之外另外開闢一個讓台灣跟美國之間討論更多、更長遠、更深入的經濟商務議題。

有記者問到，美國有意和印度、澳洲、日本等印泰地區組織類似北約的盟邦，不排除其他國家可以加入，台灣未來加入機會大不大？吳釗燮表示，外交部會仔細觀察，作為印泰地區負責任的國家，我們也會努力提供貢獻，促進印泰地區的自由、和平、繁榮。