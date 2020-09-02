鄭運鵬：新護照抓大放小　外國人一眼辨認「from Taiwan」

▲行政院公布新版護照樣本。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院2日召開記者會，公布新版護照封面，將「REPUBLIC OF CHINA」改為環繞國徽，同時放大「TAIWAN」字樣。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬認為，整體來說這是一個「抓大放小」的政策決定，是個很成熟、避免中國大陸藉故製造國際爭議的選擇，他對此表示支持。

立法院臨時會於7月22日通過護照更名公決案，要求行政部門應就如何進一步提升我國護照之「台灣」、「TAIWAN」辨識度研提具體作法。對此，行政院2日上午召開記者會，公布新版護照封面，將「REPUBLIC OF CHINA」改為環繞國徽，同時放大「TAIWAN」字樣，將自2021年1月發行。

▲行政院召開記者會公布新版護照。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，鄭運鵬表示，整體來說這是一個「抓大放小」的政策決定，他認為這個作法很好。鄭運鵬強調，行政院對於新版護照的設計保密到家，他承認事前不知情，「不過這樣很好」，因為設計美醜就會是各說各話，牽涉國際和兩岸關係，事前臆測太多反而壓力更大。

鄭運鵬認為，新版護照只改封面、不改內頁，這是很成熟、避免中國大陸藉故製造國際爭議的選擇，他對此表示支持。至於在英文部分放大「TAIWAN」、縮小並改變「Republic of China」的表現方式，重點在於放大強調台灣識別，加強外國人一眼就辨認這是「from Taiwan」不是「China」，也是之前立法院各版決議文的主要精神，雖然不是各黨無異議一致通過，但顯然外交部是有掌握到重點。

鄭運鵬說，雖然中文保留「中華民國」大部分的外國人看不懂，只知道和「中華人民共和國」的字數就是不一樣，相信國人應該也能接受。有關部分民眾對於保留太陽國徽有意見，認為和國民黨徽太雷同，他判斷這是精心討論的結果，他表示尊重並且支持。

時代力量立法院黨團總召邱顯智則表示，肯定行政團隊回應民意，對於護照設計做出調整，加大台灣英文字樣，但是護照上的國徽，仍然與國民黨黨徽高度相似，這讓人感到遺憾。

邱顯智也說，時代力量黨團將在下會期提案修正《中華民國國徽國旗法》，讓國徽不再是黨徽，也期待立法院朝野黨團能夠一起努力。