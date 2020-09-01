外交部：台灣、美國佛蒙特州「互換駕照」免筆試、免路考　

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

我國與美國佛蒙特州今年6月3日簽屬的「免試互換駕照協議」1日起生效，雙方民眾可免筆試、路考互換駕照。對此，外交部表示，我國是首個與佛蒙特州簽訂該協議的外國政府，不僅再次彰顯台美各層面合作更上層樓，雙方民間交流互動也益發密切頻繁。

外交部指出，在外交部、交通部、駐波士頓辦事處及佛蒙特州政府的共同努力下，駐波士頓辦事處於年6月3日代表交通部，與佛蒙特州機動車輛管理局以換文方式完成簽署免試互換駕照協議，並自9月1日起生效，使我國成為與佛蒙特州簽訂免試互換駕照協議的第一個外國政府。

「這項協議同意雙方民眾可免筆試、路考互換駕照，這也是全美50州中，第34個與我國簽署駕照互惠協議的州政府」。外交部表示，佛蒙特州與我國簽署此項協議，再次彰顯台美各層面的合作不僅更上層樓，雙方民間交流互動也益發密切頻繁。未來我國人前往該州求學、工作或定居，皆將因此而更加便利。

外交部指出，台美簽署駕照互惠協議迄今，已嘉惠兩國超過1萬6千位民眾，未來將持續與交通部密切合作，擴大推動這項便民措施。

外交部提醒，有關免試換照的最新消息及相關資訊，將於近日資訊完備後公布於外交部網站首頁的「全球免試申換駕照專區」，歡迎民眾查詢利用。